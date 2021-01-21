Рождественский день, или, как его еще называют, Пол-Ивана украинцы ежегодно отмечают 21 января.

Пол-Ивана праздник называется потому, что наступает он на следующий день после Иоанна Крестителя, 20 января.

А Рождественским днем называется потому, что праздник отмечают через две недели после Рождества Христового.

Еще в народе этот праздник называют Выряжание, или Изгнание праздников. В этот день люди еще не работали, потому что пол-Ивана полощет ложки. Поэтому 21 января полностью посвящали гостям.

В этот день также чествуют память Григория Чудотворца – монаха Киево-Печерского монастыря, который исцелял больных.

Традиции Рождественского дня

В этот день женщины заносили в дом ткацкие инструменты, чтобы леший не попутал пряжи.

Старшие женщины, украсив гребни, ходили от дома к дому, извещая, что сегодня вечером будут праздники прогонять.

Мужчины брали связки гречневой соломы, которую молотили в рождественский пост, и разносили их по соседям.

За обрядовым столом произносили различные тосты, приговаривания.

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Парни в Рождественский день прогоняли кутью. 21 января для молодежи заканчивались святки. Об этом даже говорили: Ток и приток причинок приволок (то есть пора приниматься за работу).

В Рождественский день доедали праздничные блюда и воздерживались от выполнения хозяйственных работ. Можно было только кормить животных.

Большим грехом считалось, когда на Пол-Ивана женщины стирали, убирали в доме или шили.

С завершением рождественских праздников связан и первый после Крещения понедельник, который также называли Рождественским, или Святым. В этот день, хоть и не пост, не употребляли мясных блюд, но можно было пить водку.

По этому поводу шутили: Святой понедельник, не ругай на меня, что я пью водку.

Приметы на Рождественский день

21 января следи за ветром: подует с юга – к грозовому лету.

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