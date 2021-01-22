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Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День ангела Павла — лучшие поздравления с именинами

22 января — День ангела Павла.

хлопець, чоловік

По самой популярной версии, это имя имеет латинские корни и переводится как малый, небольшой.

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Раньше имя Павел было очень распространено в Украине, однако сейчас родители редко называют так своих детей. Павлы с детства растут спокойными и уравновешенными. Они легко находят контакт с другими людьми. Обладатели имени очень отзывчивы, чем могут пользоваться другие. Однако настойчивости Павлам также хватает, что помогает добиться успеха.

В именины Павла 22 января Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и картинках.

Поздравления с Днем ангела Павла в СМС

***

Павел, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь об именинах забывать нельзя.
Быть счастливым тебе желаю!

***

В именины Павлу я желаю
Лишь побед на жизненном пути.
Я тебя душевно поздравляю
И желаю к цели всегда идти.

***

Милый Паша, поздравляю
Я тебя с Днем именин.
И от всей души желаю,
Чтоб ты был непобедим.

Поздравления с Днем ангела Павла в картинках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Календарь праздников на год

Церковные даты — часть праздничного календаря украинцев.

В 2021 году самым значимым днем будет Пасха, который выпадает на 2 мая.

Больше информации смотрите в календаре церковных праздников на 2021 год на Фактах ICTV.

Фото: Pexels

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