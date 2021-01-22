22 января — День ангела Павла.
По самой популярной версии, это имя имеет латинские корни и переводится как малый, небольшой.
Раньше имя Павел было очень распространено в Украине, однако сейчас родители редко называют так своих детей. Павлы с детства растут спокойными и уравновешенными. Они легко находят контакт с другими людьми. Обладатели имени очень отзывчивы, чем могут пользоваться другие. Однако настойчивости Павлам также хватает, что помогает добиться успеха.
В именины Павла 22 января Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и картинках.
Поздравления с Днем ангела Павла в СМС
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Павел, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь об именинах забывать нельзя.
Быть счастливым тебе желаю!
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В именины Павлу я желаю
Лишь побед на жизненном пути.
Я тебя душевно поздравляю
И желаю к цели всегда идти.
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Милый Паша, поздравляю
Я тебя с Днем именин.
И от всей души желаю,
Чтоб ты был непобедим.
Поздравления с Днем ангела Павла в картинках
Календарь праздников на год
Церковные даты — часть праздничного календаря украинцев.
В 2021 году самым значимым днем будет Пасха, который выпадает на 2 мая.
Больше информации смотрите в календаре церковных праздников на 2021 год на Фактах ICTV.