Холостяк 2021: кто стал героем и дата нового проекта

Романтическая премьера весны — шоу Холостяк выйдет 5 марта в эфире телеканала СТБ.

Искать любовь будет 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании Михаил Заливако.

На официальном сайте проекта отметили, что герой Холостяка 10 занимается спортом, любит экстрим, горы, яркий стильную одежду и котов. Он привык идти только вперед и никогда не опускает рук перед трудностями. У него есть все, кроме самого главного — настоящей любви.

Также организаторы сообщили, что Михаил стал тем холостяком, который нарушает правила и вносит свои коррективы.

Сам Михаил Заливако отметил, что он готов поспорить с кем-либо, что именно на проекте он встретит девушку, которая станет для него родным человеком и с которой он свяжет свою жизнь.

Холостячка

Финал романтического реалити Холостячка на СТБ приковал к экранам более 4,5 млн украинских зрителей. 18 декабря страна узнала, что избранником главной героини Ксении Мишиной стал Александр Эллерт.

В выпуске Холостячка. Жизнь после проекта пара призналась, что счастлива вместе и даже успела съехаться.