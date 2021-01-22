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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Подарки на Татьянин день

Ежегодно 25 января отмечают Татьянин день — религиозный и народный праздник, когда поздравляют с именинами всех Татьян.

подарунки на тетянин день

Святая Татьяна считается покровительницей всех девушек с одноименным именем. Согласно преданию, она помогает в обучении, поэтому каждый год 25 января у нее просят ясного ума и хорошей памяти.

Лучшие идеи, что подарить на День Татьяны, подготовили Факты ICTV.

Красный кошелек или шарф

Подарки на Татьянин день 2021

Астрологи советуют выбирать аксессуары именно красного цвета, поскольку он приносит удачу Татьянам. Такой подарок будет не только красивым, но и практичным.

К слову, не забудьте положить в кошелек деньги, чтобы он не пустовал.

Термочашка

Подарки на Татьянин день 2021

Этот подарок будет хорошей идеей как поздравления с Днем Татьяны. Во многих термочашках есть возможность изменить дизайн, установив распечатанное изображение под прозрачное покрытие.

Владелец такого подарка сможет даже сам фантазировать и менять дизайн термокружки чуть ли не ежедневно, подставляя туда рисунки по собственному желанию.

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Ювелирные украшения

Подарки на Татьянин день 2021

Камнем-талисманом для Татьян является рубин. Поэтому можно спокойно дарить рубиновые серьги, кольцо, цепочку с подвеской.

Если вы рассчитываете на небольшой бюджет, то можно выбрать, к примеру, браслет. Но в его составе должны быть обязательно красные или коричневые элементы — камешки или даже лента.

Будильник

Подарки на Татьянин день 2021

Если вы хотите подойти к выбору подарка с юмором, то человеку, который постоянно опаздывает, можно дарить будильник, как намек на это. Ограничиваться банальными вариантами не стоит.

Вы можете приобрести будильник, который будет выключаться только после нажатия правильной комбинации клавиш.

Качественный блокнот

Подарки на Татьянин день 2021

Этот подарок особенно полезен для всех, кто хочет правильно организовывать свое время. Можно проявить креативность и подарить блокнот ручной сборки или с деревянной обложкой.

Ароматическая свеча

Подарки на Татьянин день 2021

Поскольку Татьянин день празднуют 25 января и впереди еще целый месяц зимы, ароматическая свеча может быть хорошим подарком, чтобы сделать зимние вечера атмосферными.

Как возник праздник

Татьяна Римская — святая мученица, которая отдала свою жизнь за веру. Она была христианкой, но ее заставляли поклоняться языческим богам.

Язычники за такое непослушание трижды разными способами пытались ее казнить, но им удалось это сделать только на четвертый раз.

Больше об истории возникновения Татьяниного дня можно прочитать в нашем материале.

Фото: Dreamstime, Unsplash

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