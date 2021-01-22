PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Татьянин день 2021: приметы и суеверия

Народные приметы и суеверия в Татьянин день, 25 января, – правдивы, особенно для тех, кто в этот день родился.

Татьянин день 2021: приметы и суеверия

Существует поверье, что рожденная 25 января девочка обязательно станет прекрасной хозяйкой и хорошей матерью.

В Татьянин день можно загадывать желание. Для этого нужно подыскать какую-то возвышенность и, глядя на солнце, искренне попросить желаемого.

Также в Татьянин день существует множество примет о погоде и урожае.

Приметы погоды в Татьянин день

Если солнечно и тепло, то весна и лето будут жаркими.

Снег – к дождливому лету.

Морозная и ясная погода – к хорошему урожаю.

Лето будет неурожайным, если на Татьяну метель завьюжит и потеплеет.

Солнечная погода в День Татьяны – птицы рано прилетят.

Читайте
Татьянин день 2021: история возникновения праздника

Суеверия погоды в Татьянин день

Если не убраться в доме, можно навлечь на себя беду.

Чтобы не “прогадать” свое счастье, 25 января не стоит совершать никаких магических ритуалов.

25 января все Татьяны отмечают день ангела. Если собираетесь поздравить знакомых виновниц торжества, но еще не решили, как, Факты ICTV подготовили для вас лучшие идеи, что подарить на День Татьяны.

Фото: Depositphotos

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка