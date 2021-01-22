Погода на 22 января 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине в пятницу, 22 января, погода будет достаточно ясной и теплой, если сравнивать с предыдущими днями.

В Западных регионах синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, однако на Закарпатье ожидаются дожди. Температура днем 6°…10°, ночью 0°…2°.

На Севере также без осадков. Столбики термометров днем покажут 1…5, а ночью -3°…-1°.

В центральных областях ожидается облачная с прояснениями погода. Днем 3°…5°, ночью -3°…-1°.

На Востоке Украины достаточно ясная погода, без осадков. Температура днем 2°…4°, а ночью -10°…-6°.

Жителям южных регионов стоит приготовиться с облачной с прояснениями погоде. Столбики термометров днем покажут 6°…10°, ночью -1°…2°.

Прогноз погоды на февраль

В феврале 2021 года синоптики прогнозируют умеренные морозы. Последний месяц зимы будет снежным, временами возможен снег с дождем.

Подробный прогноз погоды на февраль 2021 смотрите на Фактах ICTV.