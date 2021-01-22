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Как сделать бизнес-аккаунт в Instagram — ИНСТРУКЦИЯ
Факты / Lifestyle
Дарина Манзюк |
Как сделать бизнес-аккаунт в Instagram — ИНСТРУКЦИЯ

Как сделать бизнес-аккаунт в Instagram — ИНСТРУКЦИЯ

Преимуществами бизнес-профиля в Instagram являются доступ к статистике, возможность читателей присылать вам письмо на электронный адрес или связываться с вами с помощью звонка. Важными компонентами служат запуск таргетированной рекламы и добавление адреса вашей компании.

Как создать бизнес-страницу в Instagram смотрите в инструкции на Фактах ICTV.

Шаг 1. Зайдите в настройки в Instagram

Чтобы перейти в необходимый раздел, вам нужно:

  • зайти на свой личный профиль в Instagram;
  • перейти на главную страницу;
  • войти в меню.
  • Как сделать бизнес-аккаунт в Instagram — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как сделать бизнес-аккаунт в Instagram — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как сделать бизнес-аккаунт в Instagram — ИНСТРУКЦИЯ
  • Как сделать бизнес-аккаунт в Instagram — ИНСТРУКЦИЯ
Как сделать бизнес-аккаунт в Instagram — ИНСТРУКЦИЯ / 2 фотографии

Шаг 2. Выберите вариант Аккаунту

Среди всех приведенных пунктов в разделе настройки выберите вариант — Аккаунт. Опуститесь ниже и переключите на профессиональный аккаунт.

Как сделать бизнес-аккаунт в Instagram — ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 3. Выберите вид страницы

В этом случае вы выбираете тип профиля — Бизнес.

Как сделать бизнес-аккаунт в Instagram — ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 4. Опишите вид деятельности

В данном списке или с помощью поиска, выберите ваш вид деятельности. Например, вы ведете блог об искусстве. Соответственно, выбираете этот пункт.

Как сделать бизнес-аккаунт в Instagram — ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 5. Укажите средство для связи

По желанию, вы можете указать свой электронный адрес или телефон, или сразу оба средства связи.

Шаг 6. Свяжите Instagram с Facebook-профилем

Последним шагом к тому, чтобы создать бизнес-аккаунт в Instagram, является его привязка к бизнес-профилю в Facebook. Но этот пункт не обязателен.

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