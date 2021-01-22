Преимуществами бизнес-профиля в Instagram являются доступ к статистике, возможность читателей присылать вам письмо на электронный адрес или связываться с вами с помощью звонка. Важными компонентами служат запуск таргетированной рекламы и добавление адреса вашей компании.
Как создать бизнес-страницу в Instagram смотрите в инструкции на Фактах ICTV.
Шаг 1. Зайдите в настройки в Instagram
Чтобы перейти в необходимый раздел, вам нужно:
зайти на свой личный профиль в Instagram;
перейти на главную страницу;
войти в меню.
Как сделать бизнес-аккаунт в Instagram — ИНСТРУКЦИЯ / 2 фотографии
Шаг 2. Выберите вариант Аккаунту
Среди всех приведенных пунктов в разделе настройки выберите вариант — Аккаунт. Опуститесь ниже и переключите на профессиональный аккаунт.
Шаг 3. Выберите вид страницы
В этом случае вы выбираете тип профиля — Бизнес.
Шаг 4. Опишите вид деятельности
В данном списке или с помощью поиска, выберите ваш вид деятельности. Например, вы ведете блог об искусстве. Соответственно, выбираете этот пункт.
Шаг 5. Укажите средство для связи
По желанию, вы можете указать свой электронный адрес или телефон, или сразу оба средства связи.
Шаг 6. Свяжите Instagram с Facebook-профилем
Последним шагом к тому, чтобы создать бизнес-аккаунт в Instagram, является его привязка к бизнес-профилю в Facebook. Но этот пункт не обязателен.