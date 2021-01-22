Как сделать бизнес-аккаунт в Instagram — ИНСТРУКЦИЯ

Преимуществами бизнес-профиля в Instagram являются доступ к статистике, возможность читателей присылать вам письмо на электронный адрес или связываться с вами с помощью звонка. Важными компонентами служат запуск таргетированной рекламы и добавление адреса вашей компании.

Как создать бизнес-страницу в Instagram смотрите в инструкции на Фактах ICTV.