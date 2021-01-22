Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1. Продумываем идею клипа и заходим в TikTok
Прежде чем создавать видео, подумайте над тем, каким оно должно быть. Распишите в голове своеобразный сценарий, чтобы сразу понимать, какого результата хотите достичь.
Когда идея для ролика готова — откройте TikTok и авторизуйтесь в своем профиле.
Шаг 2. Выбираем вариант съемки
Шаг 3. Выбираем музыку
Выберите музыку для видео — нажмите Музыка в верхней части экрана и найдите нужное аудио в библиотеке.
При желании в приложение можно загрузить свой трек. Как добавить свою музыку в TikTok, мы писали ранее.
Шаг 4. Выбираем эффекты и фильтры
Как сделать эффекты в TikTok? Перед созданием ролика зайдите в раздел Эффекты (иконка в нижнем левом углу). В открывшейся панели найдите маску, которая вам нравится.
Для удобства все они разделены на категории — новые, тренды, селфи, даже маски для собак и котов. Понравившиеся вам можно сохранить в избранных.
Многих интересует, как сделать слоумо в TikTok. Для этого нужно всего лишь зайти на панель в правом верхнем углу и выбрать вкладку Скорость. При нажатии на нее выпадет шкала. Выбирайте на ней нужную скорость — это позволит замедлить (слоумо) или наоборот ускорить видеоряд.
На этой же верхней панели можно выбрать ряд других эффектов — выбор оттенка (разноцветные шары), режим красоты (иконка в виде палочки со звездочкой), переключение с основной на фронтальную камеру, таймер начала записи, а также вспышка.
Шаг 5. Снимаем ролик
Если настроили все нужные эффекты, можно начинать съемку. Для этого зажмите и удерживайте в приложении Красный круг внизу экрана.
Видео лучше снимать вертикально — так зрителям будет удобнее смотреть ваши клипы. Сделать их более интересными и популярными помогут креативные фишки.
Как делать переходы в TikTok:
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- Валет. Включите камеру, двигая телефон вниз. Пока он еще будет в движении, отключите съемку. Затем переверните телефон и снова запустите запись, подняв гаджет на первоначальную высоту, нажмите Стоп. Повторно переверните смартфон, включив камеру.
- Пролетающая камера. Возьмите телефон в одну руку и начните съемку. Заведите камеру за голову и нажмите Паузу. Смените место или одежду на герое. Переложите смартфон в другую руку, которая заводится за макушку. Начните съемку и выведите камеру вперед.
Шаг 6. Оформляем видео
При необходимости обрежьте снятый ролик, добавьте надписи или стикеры. Нажмите Далее.
Шаг 7. Добавляем описание
Добавьте к вашему клипу завлекающий текст и хештеги, а также отметьте других пользователей. Установите настройки просмотра и комментирования.
Измените обложку ролика, выбрав более привлекательный кадр.