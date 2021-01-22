Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ

Как сделать эффекты в TikTok? Перед созданием ролика зайдите в раздел Эффекты (иконка в нижнем левом углу). В открывшейся панели найдите маску, которая вам нравится.







Как сделать видео в TikTok / 2 фотографии

Для удобства все они разделены на категории — новые, тренды, селфи, даже маски для собак и котов. Понравившиеся вам можно сохранить в избранных.

Многих интересует, как сделать слоумо в TikTok. Для этого нужно всего лишь зайти на панель в правом верхнем углу и выбрать вкладку Скорость. При нажатии на нее выпадет шкала. Выбирайте на ней нужную скорость — это позволит замедлить (слоумо) или наоборот ускорить видеоряд.

На этой же верхней панели можно выбрать ряд других эффектов — выбор оттенка (разноцветные шары), режим красоты (иконка в виде палочки со звездочкой), переключение с основной на фронтальную камеру, таймер начала записи, а также вспышка.