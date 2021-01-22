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Как сделать видео в TikTok
Факты / Lifestyle
Марина Корзун |
Как сделать видео в TikTok

Как сделать видео в TikTok

Эффекты в TikTok — это разнообразные маски и фильтры, которые можно наложить поверх видео и сделать его интереснее. Как делать видео в TikTok и добавить в него крутые эффекты — пошаговую инструкцию с фото подготовили Факты ICTV.

Шаг 1. Продумываем идею клипа и заходим в TikTok

Прежде чем создавать видео, подумайте над тем, каким оно должно быть. Распишите в голове своеобразный сценарий, чтобы сразу понимать, какого результата хотите достичь.

Когда идея для ролика готова — откройте TikTok и авторизуйтесь в своем профиле.

Шаг 2. Выбираем вариант съемки

Нажмите Плюсик для создания нового клипа.

Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ

В открывшемся окне записи выберите варианты съемки: 15 секунд, 60 секунд и фотоколлаж. 

Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ

Учитывая конкуренцию за внимание зрителей, лучше делать 15-секундные ролики. 

Обратите внимание, можно загрузить из галереи телефона снятое ранее видео. 

Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 3. Выбираем музыку

Выберите музыку для видео — нажмите Музыка в верхней части экрана и найдите нужное аудио в библиотеке. 

  • Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ
  • Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ
  • Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ
  • Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ
Как сделать видео в TikTok / 2 фотографии

При желании в приложение можно загрузить свой трек. Как добавить свою музыку в TikTok, мы писали ранее. 

Шаг 4. Выбираем эффекты и фильтры

Как сделать эффекты в TikTok? Перед созданием ролика зайдите в раздел Эффекты (иконка в нижнем левом углу). В открывшейся панели найдите маску, которая вам нравится. 

  • Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ
  • Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ
  • Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ
  • Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ
Как сделать видео в TikTok / 2 фотографии

Для удобства все они разделены на категории — новые, тренды, селфи, даже маски для собак и котов. Понравившиеся вам можно сохранить в избранных.

Многих интересует, как сделать слоумо в TikTok. Для этого нужно всего лишь зайти на панель в правом верхнем углу и выбрать вкладку Скорость. При нажатии на нее выпадет шкала. Выбирайте на ней нужную скорость — это позволит замедлить (слоумо) или наоборот ускорить видеоряд. 

Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ

На этой же верхней панели можно выбрать ряд других эффектов — выбор оттенка (разноцветные шары), режим красоты (иконка в виде палочки со звездочкой), переключение с основной на фронтальную камеру, таймер начала записи, а также вспышка.

Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 5. Снимаем ролик

Если настроили все нужные эффекты, можно начинать съемку. Для этого зажмите и удерживайте в приложении Красный круг внизу экрана. 

Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ

Видео лучше снимать вертикально — так зрителям будет удобнее смотреть ваши клипы. Сделать их более интересными и популярными помогут креативные фишки. 

Как делать переходы в TikTok: 

    1. Валет. Включите камеру, двигая телефон вниз. Пока он еще будет в движении, отключите съемку. Затем переверните телефон и снова запустите запись, подняв гаджет на первоначальную высоту, нажмите Стоп. Повторно переверните смартфон, включив камеру.
    2. Пролетающая камера. Возьмите телефон в одну руку и начните съемку. Заведите камеру за голову и нажмите Паузу. Смените место или одежду на герое. Переложите смартфон в другую руку, которая заводится за макушку. Начните съемку и выведите камеру вперед. 

Шаг 6. Оформляем видео

При необходимости обрежьте снятый ролик, добавьте надписи или стикеры. Нажмите Далее.

  • Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ
  • Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ
  • Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ
  • Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ
Как сделать видео в TikTok / 2 фотографии

Шаг 7. Добавляем описание

Добавьте к вашему клипу завлекающий текст и хештеги, а также отметьте других пользователей. Установите настройки просмотра и комментирования. 

Измените обложку ролика, выбрав более привлекательный кадр.

  • Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ
  • Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ
  • Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ
  • Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ
Как сделать видео в TikTok / 2 фотографии

Шаг 8. Публикуем видео

Когда все правки и пожелания внесены, нажмите Опубликовать

Как cделать видео в TikTok 👉 ИНСТРУКЦИЯ

Готово! Теперь вы знаете, как сделать видео в TikTok. Бегите считать лайки и просмотры.

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