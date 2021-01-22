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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

С Днем соборности! Лучшие поздравления в картинках

Ежегодно 22 января отмечают День соборности Украины. Именно в этот день в 1919 году произошло объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое государство.

день соборності україни

Согласно указу президента, на государственном уровне праздник начали отмечать с 1999 года.

Сегодня День соборности является символом духовного единения украинцев, поэтому его еще называют Днем украинского единства.

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По случаю празднования Факты ICTV подготовили поздравления с Днем соборности Украины в картинках, чтобы вы могли поздравить своих друзей с этим важным для украинцев днем.

с днем соборности

день соборности Украины

день соборности Украины

с днем соборности Украины

поздравления с днем соборности Украины

Однако в День соборности не только поздравляют друг друга с праздником. Главной традицией 22 января является образование людьми так называемой живой цепи.

Это является символом единения украинского народа и стремления к свободе. Больше об истории и традициях Дня соборности Украины можно прочитать в нашем материале.

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