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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Лучшие поздравления с Днем Татьяны в СМС

Татьянин день отмечают 25 января, в этом году это понедельник. Дата празднования приурочена к чествованию святой мученицы Татианы Римской, которая жила в II-III веках.

Дівчина, студентка, людина, - фото пекселс

Если у вас есть знакомые с именем Татьяна, не забудьте поздравить их с днем ​​рождения.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Татьяниным днем.

*****

С днем Татьяны поздравляю!
И везучей быть желаю.
Будь здорова, весела,
Чтоб в ажуре жизнь была!

Будь всегда харизматична,
Обаятельна, практична.
Счастья и любви тебе.
Будь всегда на высоте!

*****

С днем Татьяны поздравляю!
И от всей души желаю
Море счастья и успеха,
Больше радости и смеха.

Этот день пускай подарит
Все, что сердце пожелает,
Пусть глаза твои сияют,
Своим блеском ослепляют.

*****

Здоровья, счастья и добра
Желаю искренне, Татьяна.
Ведь эта троица всегда
Необходима и желанна.

Забота, нежность, теплота
Чтоб сердце Ваше согревали,
И от любви душа цвела,
Случилось все, о чем мечтали.

****

Танюша, милая Танюша!
Пусть радость греет тебе душу,
И Ангел твой к тебе придет,
За руку счастье приведет.

И в этот зимний день январский
Одарят пусть тебя по-царски.
И словно солнце, согревая,
Пусть Бог тебя оберегает.

*****

С Днем Татьяны поздравляю!
Искренне я пожелаю:
На душе тепло пусть будет,
День пускай не будет труден.

Чтоб всегда веселой быть
И о горестях забыть.
Быть любимой и счастливой
И, конечно же, красивой!

Народные приметы на Татьянин день

Народные приметы и суеверия в Татьянин день, 25 января, – правдивы, особенно для тех, кто в этот день родился.

В Татьянин день можно загадывать желание. Для этого нужно подыскать какую-то возвышенность и, глядя на солнце, искренне попросить желаемого.

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