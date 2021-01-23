Татьянин день отмечают 25 января, в этом году это понедельник. Дата празднования приурочена к чествованию святой мученицы Татианы Римской, которая жила в II-III веках.

Если у вас есть знакомые с именем Татьяна, не забудьте поздравить их с днем ​​рождения.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Татьяниным днем.

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С днем Татьяны поздравляю!

И везучей быть желаю.

Будь здорова, весела,

Чтоб в ажуре жизнь была!

Будь всегда харизматична,

Обаятельна, практична.

Счастья и любви тебе.

Будь всегда на высоте!

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С днем Татьяны поздравляю!

И от всей души желаю

Море счастья и успеха,

Больше радости и смеха.

Этот день пускай подарит

Все, что сердце пожелает,

Пусть глаза твои сияют,

Своим блеском ослепляют.

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Здоровья, счастья и добра

Желаю искренне, Татьяна.

Ведь эта троица всегда

Необходима и желанна.

Забота, нежность, теплота

Чтоб сердце Ваше согревали,

И от любви душа цвела,

Случилось все, о чем мечтали.

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Танюша, милая Танюша!

Пусть радость греет тебе душу,

И Ангел твой к тебе придет,

За руку счастье приведет.

И в этот зимний день январский

Одарят пусть тебя по-царски.

И словно солнце, согревая,

Пусть Бог тебя оберегает.

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С Днем Татьяны поздравляю!

Искренне я пожелаю:

На душе тепло пусть будет,

День пускай не будет труден.

Чтоб всегда веселой быть

И о горестях забыть.

Быть любимой и счастливой

И, конечно же, красивой!

Народные приметы на Татьянин день

Народные приметы и суеверия в Татьянин день, 25 января, – правдивы, особенно для тех, кто в этот день родился.

В Татьянин день можно загадывать желание. Для этого нужно подыскать какую-то возвышенность и, глядя на солнце, искренне попросить желаемого.