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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День святого Григория: какой праздник 23 января

23 января отмечают День почерка. По церковному календарю верующие чтят память святого Григория — философа и богослова.

календар 2021 рік

Обычно 23 января селяни начинали перебирать зерно для посадки и проверяли закрома. Крупное зерно шло в поле для посадки, а мелкое — на мельницу для производства муки.

23 января День ангела отмечают: Григорий, Марк, Павел, Макар, Феофан, Анатолий, Фелиция.

Народные приметы на 23 января:

  • Если человек родился 23 января, то он будет отличаться крепким здоровьем и сильной волей.
  • Если на стогах и деревьях видно иней, значит, лето будет холодным.
  • Если дует ветер с юга, значит, в июне жди грозы и дожди.
  • Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.
  • Если на столбах видно иней, то рыбалка будет плохой.

Что нельзя делать 23 января:

  • нельзя плохо думать о других;
  • нельзя делать тяжелую работу по дому;
  • нельзя стричься;
  • нельзя гадать;
  • нельзя употреблять много алкоголя.

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.

Согласно церковному календарю, 19 февраля начнется Великий пост. Также с 24 февраля по 1 марта украинцы будут отмечать Масленицу.

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