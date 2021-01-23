23 января отмечают День почерка. По церковному календарю верующие чтят память святого Григория — философа и богослова.
Обычно 23 января селяни начинали перебирать зерно для посадки и проверяли закрома. Крупное зерно шло в поле для посадки, а мелкое — на мельницу для производства муки.
23 января День ангела отмечают: Григорий, Марк, Павел, Макар, Феофан, Анатолий, Фелиция.
Народные приметы на 23 января:
- Если человек родился 23 января, то он будет отличаться крепким здоровьем и сильной волей.
- Если на стогах и деревьях видно иней, значит, лето будет холодным.
- Если дует ветер с юга, значит, в июне жди грозы и дожди.
- Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.
- Если на столбах видно иней, то рыбалка будет плохой.
Что нельзя делать 23 января:
- нельзя плохо думать о других;
- нельзя делать тяжелую работу по дому;
- нельзя стричься;
- нельзя гадать;
- нельзя употреблять много алкоголя.
Календарь праздников на февраль
В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.
Согласно церковному календарю, 19 февраля начнется Великий пост. Также с 24 февраля по 1 марта украинцы будут отмечать Масленицу.