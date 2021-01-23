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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

До +13 днем: прогноз погоды в Украине на 23 января (КАРТА)

Погода в Украине на 23 января будет солнечной и без осадков. Сильные морозы наконец изменились плюсовой температурой.

погода

На Западе синоптики прогнозируют до +11 градусов днем, а ночью температура опустится до нуля.

На Севере будет прохладнее — максимум 4 градуса. В то же время ночью будет еще холоднее — до 2 градусов ниже нуля.

На правобережной части Украины синоптики прогнозируют среднюю температура воздуха от +4 до +6 градусов днем, а ночью — до нуля.

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В южных областях предполагается до +13 градусов тепла днем, а ночью до +5.

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Прогноз погоды на февраль

По предварительным прогнозам синоптиков, погода в феврале 2021 будет достаточно снежной. В отдельные дни возможен снег с дождем.

Подробный прогноз погоды на февраль 2021 смотрите на Фактах ICTV.

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