Погода в Украине на 23 января будет солнечной и без осадков. Сильные морозы наконец изменились плюсовой температурой.

На Западе синоптики прогнозируют до +11 градусов днем, а ночью температура опустится до нуля.

На Севере будет прохладнее — максимум 4 градуса. В то же время ночью будет еще холоднее — до 2 градусов ниже нуля.

На правобережной части Украины синоптики прогнозируют среднюю температура воздуха от +4 до +6 градусов днем, а ночью — до нуля.

В южных областях предполагается до +13 градусов тепла днем, а ночью до +5.

Прогноз погоды на февраль

По предварительным прогнозам синоптиков, погода в феврале 2021 будет достаточно снежной. В отдельные дни возможен снег с дождем.

Подробный прогноз погоды на февраль 2021 смотрите на Фактах ICTV.