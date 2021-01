SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со 143 спутниками

Американская компания SpaceX перенесла на сутки запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 143 спутниками.

Об этом объявили в субботу, 23 января, во время прямой трансляции на сайте SpaceX. Причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия.

Старт запуска в рамках миссии Transporter-1 планировался с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида (США) после 9.40 по времени Восточного побережья США (в 16.40 по киевскому времени).

— Погода кажется немного неблагоприятной для нашего текущего времени вылета, — сказал руководитель производства SpaceX Энди Тран примерно за семь минут до запуска.

Диспетчер во время трансляции отметил, что скорее всего запуск Falcon 9 состоится в воскресенье, 24 января, в 10.00 по местному времени (16.00 по киевскому времени).

На борту ракеты-носителя находится 143 коммерческих и государственных спутника, в частности микроспутники CubeSat и десять собственных спутников Starlink, которые предназначены для обеспечения доступа к интернету.

SpaceX планирует спустить отработанную первую ступень носителя после отделения на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You droneship, расположенную в 533 км от стартовой площадки в Атлантике.

В компании отмечают, что это самое большое количество космических аппаратов, которые когда-либо выводили на орбиту после одного запуска.

Cargo Dragon вернулся на Землю

14 января грузовой многоразовый космический корабль компании Илона Маска SpaceX Cargo Dragon вернулся с Международной космической станции на Землю.

Cargo Dragon привез около двух тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, которые были проведены на МКС.

Источник: SpaceX