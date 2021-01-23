В итальянском городе Палермо 10-летняя девочка погибла во время съемок видео в TikTok.

Семья подтвердила, что дочь хотела принять участие в челлендже на выносливость.

Один из трендов TikTok предусматривает, что на видео нужно завязать ремень вокруг шеи и задержать дыхание. Вероятно, речь идет о #HoldYourBreatheChallange.

Без признаков жизни девочку в ванной комнате обнаружила младшая сестра. После госпитализации врачи боролись за жизнь девочки, однако спасти ее не удалось.

Ужасный инцидент прокомментировали в руководстве TikTok. Соцсеть предложила следствию помощь в расследовании возможного подстрекательство к самоубийству.

Заметим, что в центре безопасности приложении TikTok отмечается, что соцсеть можно пользоваться только участники от 13 лет.

— Пожалуйста, не позволяйте ребенку до 13 лет использовать наше приложение, — говорится в сообщении.

В связи с трагедией в Италии власти до 15 февраля заблокировала непроверенные аккаунты пользователей TikTok.