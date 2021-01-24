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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

День ангела Виталия 24 января — поздравления в открытках

День ангела 24 января празднуют мужчины с именем Виталий. Это имя походит от латинского слова vitalis, что означает жизненный.

Привітання з днем ангела Віталія

По своей энергетике имя весьма благоприятно формирует жизнь: в ней достаточно оптимизма, мягкости, подвижности, вместе с тем оно несет на себе некоторую печать отрыва от действительности.

С раннего детства Виталий прилежен, застенчивый, послушный и ласковый. Виталия часто называют “маменькиным сынком”, так как он не любит отрываться от матери, беспрекословно выполняет все его поручения.

Маленьком Виталию комфортно и уютно с детьми младше его. С мягким характером Виталия скрывается сильная личность, котрая дает ему возможность быть лидером среди сверстников. Обожает быть в гуще событий, часто становится организатором различных выходок.

С детства Виталий очень пунктуален и исполнительный, но может быть очень вспыльчивым, особенно, если кто-то не поддерживает его точку зрения.

Факты ICTV собрали яркие поздравления с Днем ангела Виталия в открытках.

Привітання з днем ангела Віталія

Привітання з днем ангела Віталія

Привітання з днем ангела Віталія Привітання з днем ангела Віталія

Церковные праздники в феврале 2021

В православном календаре на февраль 2021 года есть только один большой праздник – Сретение Господне, который всегда отмечают 15 февраля.

Это один из девяти двунадесятых непереходящих праздников, то есть с неизменной датой.

При этом в последний месяц зимы не будет официальных праздников и дополнительных выходных.

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