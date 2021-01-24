День внешней разведки Украины — история, поздравления в открытках и СМС

В Украине 24 февраля отмечается День внешней разведки. Именно в этот день в 1919 году в Украинской Народной Республике было создано первое подразделение общегосударственной разведки.

С тех пор в составе Политического департамента Директории УНР начал работать отдел зарубежной информации с целью проведения разведывательной работы относительно активно действующих против УНР врагов, а также в отношении стран — потенциальных противников.

22 ноября 2018 года Петр Порошенко подписал указ №381/2018 об утверждении 24 января Днем внешней разведки Украины.

Этим документом впервые в истории украинской государственности было установлено официальный праздник украинских разведчиков.

Поздравления в СМС

С Днем разведчика тебя!

Этот праздник отмечает вся страна.

Будь всегда успешен, счастлив,

И к чужой беде участлив.

Пусть твое здоровье крепнет,

Радость жизни пусть не меркнет.

И любовью согревает пусть семья

И вовек не покидают пусть друзья.

***

Разведчик, тебя от души поздравляю,

В профессии важной успехов желаю.

Здоровье пусть будет крепким всегда,

Пусть уважает начальство тебя.

Пусть в семье будет тепло и уют,

И помни, что дома всегда тебя ждут.

***

Сегодня праздник твой, разведчик,

Мы поздравляем от души,

Ты оставайся не замечен,

Дела с успехом заверши!

Не обделит пусть жизнь здоровьем,

И нет ненастий на пути,

Желаем дружно мы, с любовью,

К своей мечте бодрей лети!

Поздравления в открытках

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