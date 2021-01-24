День внешней разведки Украины — история, поздравления в открытках и СМС

В Украине 24 февраля отмечается День внешней разведки. Именно в этот день в 1919 году в Украинской Народной Республике было создано первое подразделение общегосударственной разведки.
С тех пор в составе Политического департамента Директории УНР начал работать отдел зарубежной информации с целью проведения разведывательной работы относительно активно действующих против УНР врагов, а также в отношении стран — потенциальных противников.
22 ноября 2018 года Петр Порошенко подписал указ №381/2018 об утверждении 24 января Днем внешней разведки Украины.
Этим документом впервые в истории украинской государственности было установлено официальный праздник украинских разведчиков.
Поздравления в СМС
С Днем разведчика тебя!
Этот праздник отмечает вся страна.
Будь всегда успешен, счастлив,
И к чужой беде участлив.
Пусть твое здоровье крепнет,
Радость жизни пусть не меркнет.
И любовью согревает пусть семья
И вовек не покидают пусть друзья.
***
Разведчик, тебя от души поздравляю,
В профессии важной успехов желаю.
Здоровье пусть будет крепким всегда,
Пусть уважает начальство тебя.
Пусть в семье будет тепло и уют,
И помни, что дома всегда тебя ждут.
***
Сегодня праздник твой, разведчик,
Мы поздравляем от души,
Ты оставайся не замечен,
Дела с успехом заверши!
Не обделит пусть жизнь здоровьем,
И нет ненастий на пути,
Желаем дружно мы, с любовью,
К своей мечте бодрей лети!
Поздравления в открытках
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