PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021

Подробный гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021

Два важных астрологических события на этой неделе — 28 января, полнолуние во Льве, в 21.16 по киевскому времени и разворот Меркурия в ретроградное движение (с 30 января по 21 февраля в знаке Водолей). Цель ретроградного Меркурия — сделать людей терпеливее. В этот период возникают задержки при подписании документов и соглашений, в получении информации или знаний. Чаще ломается техника.

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 января 2021 для всех знаков зодиака

Неожиданные визиты и звонки, порой, неприятные, события и проблемы прошлого, напоминают о себе. Для здоровья период повышенной опасности – спазмы и судороги могут появиться впервые, перепады давления, проблемы с нервной системой. Усиливается угроза аварий, несчастных случаев, травм, ожогов.

Полнолуние во Льве и плюс-минус день до и после, способствует самовыражению, задает тон на ближайшие две недели. В полнолуние 28 января, можно завершить многие дела. 

Это полнолуние принесет вдохновение, многие почувствуют вкус к жизни. Любовь, семья и творчество помогают обрести уверенность. В этот день вы можете получить ответы на многие вопросы, если обратитесь к своему подсознанию.

Также в это время многие будут драматически выражать свои чувства, люди эмоционально открыты, романтичны. Даже у стеснительных людей появится желание оказаться в центре внимания.

Читайте
Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Во время этого полнолунию могут завершиться отношения, которые себя исчерпали. Однако за этим последует новая влюбленность. В этот период люди более чувствительны к комплиментам.

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 января 2021 для всех знаков зодиака

В течение недели возникают неожиданные недоразумения и неприятные изменения на работе. Сильная нервозность и раздражительность приводит к перевозбуждению нервной системы и проблемам с сердцем. Это мешает эффективной работе, которая требует дисциплины и выдержки. Подобные проблемы возникают только у тех, кто стремится к свободе действий любой ценой, но отрицает ответственность за свои поступки. Те, кто способен контролировать свое эмоциональное состояние, смогут избежать многих неприятностей.

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 января 2021 для всех знаков зодиака

Этот период будет особенно эмоциональным. Может назреть необходимость разрыва старых отношений и построения новых. Если проблема есть, то события этой недели поставят точку. Вопросы алиментов или наследства, а также имущественные или финансовые дела снова станут актуальными. В социальной сфере все благоприятно. Вы можете получить понимание, поддержку, похвалу от вышестоящих, появятся возможности для карьерного роста. Удачный период для решения юридических вопросов, длительных командировок и путешествий.

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 января 2021 для всех знаков зодиака

Может проявиться интерес к тайным наукам, исследованиям, при этом, возможны беспочвенные тревоги, сильные переживания, страхи, если вам есть что скрывать. Старайтесь спокойно реагировать на замечания в свой адрес, хотя в конце января это сделать очень сложно. Вы будете остро реагировать на любые неприятности или проблемы, будете бросаться из крайности в крайность, в попытке найти выход из создавшееся ситуации.

Гороскоп для Раков

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 января 2021 для всех знаков зодиака

В ближайшее время произойдет много неожиданных событий. Полнолуние может оказывать влияние на любые взаимоотно­шения, в которые вы вовлечены. Это полнолуние связывает два знака – Водолей и Лев, символизирует дилемму свобода-близость, затрагивающую романтические связи. Являются ли существующие отношения эмоционально удовлетворяющими для вас или пришло время их завершить?

Гороскоп для Львов

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 января 2021 для всех знаков зодиака

Вас ожидает насыщенная событиями неделя. Вы сможете проявить творческие способности, закрыть важные вопросы. В этот период эмоции и желание их выразить возьмет верх, а разум и логика останутся на второстепенных позициях. Если вы уже вовлечены в любовные взаимоотношения, ваши чувства будут более интенсивными. Вам трудно скрыть то, что вы чувствуете. Кроме того, вам будет трудно сохранить взаимоотношения в тайне.

Гороскоп для Дев

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 января 2021 для всех знаков зодиака

Эта неделя для вас – период самоутверждения, появятся возможности отстоять свою точку зрения и укрепить жизненную позицию. Уже существующие союзы и совместные предприятия почувствуют прилив новой энергии и энтузиазм партнерских отношений. Взаимоотношения на всех уровнях станут более интенсивными. Активизируется ментальная деятельность, готовность к решительным действиям, находятся простые решения сложных проблем. Ускоренный ритм и увеличившийся объем информации, могут ухудшить самочувствие.

Гороскоп для Весов

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 января 2021 для всех знаков зодиака

Обстоятельства помогут завершить коллективную работу, у вас может пропасть интерес к какой-то группе людей, захочется закончить какие-либо социальные взаимоотношения. В то же время появится возможность найти единомышленников и достичь целей, возложив на себя дополнительную ответственность и обязанности. Может появиться работа в интернете, какой-то сетевой бизнес, или окончание одного дела и начало другого. Это хорошая возможность продемонстрировать свою работу, получить финансовое вознаграждение.

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 января 2021 для всех знаков зодиака

В это период внутреннее беспокойство приводит к ошибкам, следствием которых могут быть финансовые потери. Возможны убытки из-за поспешных действий, рискуете потерять деньги или источник заработка. Лучше не планировать на этот период перелеты, дальние поездки, спортивные соревнования. Сведите к минимуму вероятность конфликтных ситуаций, по возможности, не садитесь за руль. Окружающие могут говорить вам, что у вас слишком большие требования к жизни. Ваше желание в обязательном порядке улучшить свое положение, не даст результатов в течение этой недели.

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 января 2021 для всех знаков зодиака

У вас появляется множество срочных дел и вопросов, которые требуют немедленного решения. Количество встреч и контактов в это время значительно возрастает. Хорошее время для решения юридических вопросов, оформления документов и других важных бумаг. Активизируются темы образования, повышения квалификации, расширения мировоззрения. В центре внимания будут далекие путешествия и ваш духовный мир. Станет вопрос завершения отношений с зарубежными партнерами или их переход на новый уровень.

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 января 2021 для всех знаков зодиака

События недели могут затронуть темы общих финансов, наследства, трансформационных процессов, а также вопросы, связанные с кризисом. Возможно, вам захочется пересмотреть или объединить финансовый капитал, совершить крупную покупку. Могут возникнуть вопросы, связанные с налогами или страховками. Неудачное время, чтобы брать в долг, оформлять ипотеку. Также может быть завершение какой-то ситуации, связанной с деньгами, которая слишком долго не могла разрешиться.

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 января 2021 для всех знаков зодиака

Активизируется деловые и романтические взаимоотношения. Появляется желание самоутвердиться, испытать себя и свои силы, занять доминирующее положение, быть главным действующим лицом в любой ситуации. С 30 января ваши личные интересы и цели потребуют глубокого анализа и переосмысления. Если вы хотите воспользоваться преимуществами позитивного потенциала этого периода, продемонстрируйте свою силу и решимость, работайте эффективнее, проявляйте великодушие по отношению к окружающим. Все это поможет вам добиться личных целей и привлечет тех, на кого вы хотите произвести впечатление.

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 января 2021 для всех знаков зодиака

Этот период может дать вам силы избавиться от вредных привычек. Подходящее время для изменения режима питания, урегулирования периодов сна и отдыха. Активизируются кармические вопросы, вам захочется погрузиться в себя. Другие люди практически всегда неправильно понимают вас, поэтому завершение месяца может быть сложным. Развитие своих творческих способностей, поможет избежать депрессии и позволит понять себя. Возможно, раскроются какие-то секреты партнера или конкурента, происходит переосмысление отношений.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

Детальный гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на 2021 год — читайте на Фактах ICTV.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка