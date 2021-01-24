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Факты / Lifestyle
Марія Степанюк |

Облачно и с осадками: прогноз погоды в Украине на 24 января (КАРТА)

Погода в Украине на 24 января будет облачной и с осадками. Поскольку морозы сменились плюсовой температурой, то на значительной территории Украины ожидаются дожди.

погода

На Западе синоптики прогнозируют до +8 градусов днем, а ночью температура опустится до нуля.

Такие же показатели на термометре ожидаются и на Севере — максимум +7 градусов, а ночью — не ниже нуля.

На Востоке Украины синоптики прогнозируют облачную погоду со средней температурой от +4 до +7 градусов днем, а ночью — до +1.

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А теплее всего в этот день на Юге, где ожидается до +10 градусов тепла днем, а ночью до +3.

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Прогноз погоды на февраль

По предварительным прогнозам синоптиков, в феврале 2021 ожидаются снегопады и умеренные морозы.

Подробный прогноз погоды на февраль 2021 года смотрите на Фактах ICTV.

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