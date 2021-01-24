Ежегодно на 25 января выпадает Татьянин день. Эта святая является покровительницей и заступницей всех Татьян.

Установлен он в честь святой мученицы Татианы Римской, которая была известна своей набожностью и непоколебимой верой в Иисуса Христа.

Но тогда христиане подвергались гонениям за то, что не хотели поклоняться языческим богам. За свою веру погибла и святая Татиана — ей отрубили голову мечом.

При жизни мученица была очень умной. Поэтому 25 января во время праздничного богослужения у нее просят помощи в обучении и хорошую память.

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Церковные праздники в феврале

Поскольку январь уже подходит к концу, то самое время пересмотреть календарь церковных праздников на февраль 2021, чтоб знать заранее, когда нужно поздравлять друг друга.

В последний месяц зимы не будет официальных праздников и дополнительных выходных. Зато в феврале есть один большой праздник — Сретение Господне, которое всегда отмечают 15 числа.