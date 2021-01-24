24 января отмечается Международный день образования и Международный день эскимо, а в Украине — День внешней разведки. По церковному календарю верующие чтят память преподобных Феодосиев: Великого и Антиохийского.

В прошлом в этот день люди окуривали дом, чтобы избавиться от болезней, а детей на ночь заворачивали в шкуры животных. Также этот день стоит посвятить семье и собраться вместе.

24 января День ангела отмечают: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Степан, Терентий, Федор, Николай, Агапий.

Народные приметы на 24 января:

Если во двор зашла чужая кошка — до известий о смерти.

Какой будет погода в этот день — таким будет ноябрь.

Если день выдастся теплым — следует ждать ранней весны.

Если облака идут против ветра, то скоро засыплет снегом.

Если скулит собака — это значит, что кто-то в семье заболеет.

Если в глаза попала соринка — человек рано потеряет зрение.

Если в окно постучала птичка — ждите хорошей вести.

Что нельзя делать 24 января:

нельзя принимать подарки от посторонних лиц;

нельзя поднимать платок с земли, потому что можно накликать беду.

Календарь праздников на февраль

Месяц февраль пестрит разнообразными праздниками. В календаре на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому украинцы не получат дополнительных выходных.

Однако, в феврале почти во всем мире отмечают один из самых романтических праздников — День святого Валентина.