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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

SpaceX вывела на орбиту рекордное количество спутников

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с рекордным количеством спутников в рамках миссии Transporter-1.

SpaceX

Всего на борту ракете находились 143 спутника: 133 коммерческих и государственных спутника, а также 10 аппаратов Starlink

Кстати, это самый массовый по количеству полезных нагрузок запуск в истории космонавтики. Общая масса аппаратов от 30 клиентов SpaceX — более пяти тонн.

Cargo Dragon вернулся на Землю

14 января грузовой многоразовый космический корабль компании Илона Маска SpaceX Cargo Dragon вернулся с Международной космической станции на Землю.

Cargo Dragon привез около двух тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, которые были проведены на МКС.

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