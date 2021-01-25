День Татьяны, или как его еще называют Татьянин день, празднуют 25 января. В этом году праздник приходится на понедельник.

В этот день христиане чтят память великомученицы Татьяны. Ее считали покровительницей студентов, поэтому в это время также принято отмечать День студента.

Также 25 января празднуют День ангела все женщины с именем Татьяна. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Татьяны, чтобы вы могли порадовать близких вам женщин и девушек.

Поздравления с Днем Татьяны в картинках

Календарь церковных праздников на февраль 2021

Последний месяц зимы имеет немало важных церковных праздников. Один из важнейших в феврале — Сретение Господне (15 февраля), на 22 февраля приходится мученика Никифора, а 26 февраля — священномучеников Василия и Гавриила.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на февраль 2021, чтобы не упустить важной даты.