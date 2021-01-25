Новая линейка смартфонов от Samsung не будет поддерживать функции бесшовного обновления. Во всех трех моделях Galaxy S21, S21 + и S21 Ultra недоступна эта функция. Она позволяет обновлять системное ПО без необходимости прерывать использование смартфона.

Алгоритм работы бесшовных обновлений:

Сначала обновление попадает в раздел на накопителе, отдельном от того, который установлен сейчас;

После загрузки пользователь получает уведомления о надобности в перезагрузке;

Впоследствии, когда телефон включается, новая версия ПО будет установлена. Вероятность повреждения данных и других сбоев является минимальной.

Компания Google предоставила возможность самостоятельно решать устанавливать ли функцию таких обновлений в моделях на базе Android 11.

Samsung S21

В этом месяце компания Samsung представила новый флагман во время презентации Galaxy Unpacked. Samsung S21 Ultra стал первым представителем Galaxy S, который будет поддерживать стилус S Pen. Ранее он мог работать только с серией Galaxy Note. Подробнее о характеристиках и ценах на новый флагман читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: XDA Developers