Согласно прогнозам Укгидрометцентра, погода в Украине в феврале будет более теплой, чем обычно.

В частности, средняя месячная температура ожидается от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму до 3° тепла. Это на 1,5-2,0° выше, чем средние многолетние значения.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 25-58 мм. Больше всего снега будет в горных районах Закарпатской области и горах Крыма — до 73-110 мм в пределах средних многолетних значений.

О теплом февраль в Украине свидетельствует и то, что обычно средняя месячная температура воздуха составляет 0-5° мороза, а абсолютный минимум — 27-39° мороза.

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В целом синоптики прогнозируют, что погода зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно. Оттепели, небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга.

Однако, согласно отчетам метеорологической организации при ООН, ожидается, что погода до 2025 году будет самой теплой за все время наблюдений.