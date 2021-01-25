Народные приметы и суеверия в Татьянин день, 25 января, – правдивы, особенно для тех, кто в этот день родился.

Существует поверье, что рожденная 25 января девочка обязательно станет прекрасной хозяйкой и хорошей матерью.

В Татьянин день можно загадывать желание. Для этого нужно подыскать какую-то возвышенность и, глядя на солнце, искренне попросить желаемого.

Также в Татьянин день существует множество примет о погоде и урожае.

Приметы погоды в Татьянин день

Если солнечно и тепло, то весна и лето будут жаркими.

Снег – к дождливому лету.

Морозная и ясная погода – к хорошему урожаю.

Лето будет неурожайным, если на Татьяну метель завьюжит и потеплеет.

Солнечная погода в День Татьяны – птицы рано прилетят.

Суеверия погоды в Татьянин день

Если не убраться в доме, можно навлечь на себя беду.

Чтобы не “прогадать” свое счастье, 25 января не стоит совершать никаких магических ритуалов.

25 января все Татьяны отмечают день ангела. Если собираетесь поздравить знакомых виновниц торжества, но еще не решили, как, Факты ICTV подготовили для вас лучшие идеи, что подарить на День Татьяны.