Ежегодно 25 января отмечают День Татьяны – праздник, когда православные чествуют святую мученицу Татиану Римскую, которая отдала свою жизнь за веру.

Татиана родилась в Риме ориентировочно во II-III веке. Семья девочки была богатой и знатной. Татиана получила хорошее образование и была воспитана настоящей христианкой.

Однако в Италии в это время народ строил храмы и поклонялся языческим богам.

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Татиану-христианку схватили и заставили поклониться статуе Аполлона. Но девушка прочитала молитву Христу. После этого произошло землетрясение, которое разрушило храм и статую языческого бога.

Язычники били юную римскую христианку железными палками, но на утро ее раны заживали. Татиану бросили на арену к голодному льву, но он не разорвал ее, а покорно лизал ноги.

Непокорную римлянку пытались сжечь, но на ее теле не оставалось никаких следов пыток. После этого решили отсечь ей голову мечом. День смерти мученицы – 25 января – стал Татьяниным днем.

Мощи святой Татьяны находятся в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

В этот день все Татьяны отмечают день ангела. Если среди вашего окружения есть женщины с таким именем, а вы не знаете, как их поздравить, Факты ICTV подготовили для вас лучшие идеи, что подарить на День Татьяны.