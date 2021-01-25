День ангела Татьяны празднуют несколько раз в год, в том числе 25 января. Имя Татьяна имеет древнегреческое происхождение и переводится как основательница.

Обладательницы этого имени имеют искренний характер и готовы прийти на помощь.

В то же время, Татьяны всегда достаточно эмоциональны, поэтому могут постоять не только за себя, но и своих близких. Они практичные, принципиальные и пытаются быть лидерами.

Святой покровительницей всех девушек и женщин с этим именем является древнеримская великомученица Татьяна.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках с днем ​​ангела Татьяны.

***

С днем Ангела-хранителя

Татьяну поздравляем!

Счастья бесконечного

И радости желаем.

Будь игривой и открытой

Чаще улыбайся.

Влюбляйся, весело живи

И миром наслаждайся!

***

Если скажут: Женщина сильная —

Татьяна, это о тебе!

Я хочу, чтоб была ты счастливою,

Чтоб добро воцарилось в судьбе!

В именины прими сердечные

Поздравления и признанья!

Радость пусть будет бесконечною,

Воплощая твои желанья!

***

Желаю быть от счастья пьяной

В день именин тебе, Татьяна,

Красивой самой оставайся,

Люби и чаще улыбайся,

Имей ты к жизни аппетит —

Пусть будет пусть любой открыт

Такой красавице, как ты,

Пусть исполняются мечты!

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