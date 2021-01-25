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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Татьянин день: лучшие поздравления с именинами в СМС и открытках

День ангела Татьяны празднуют несколько раз в год, в том числе 25 января. Имя Татьяна имеет древнегреческое происхождение и переводится как основательница.

Татьянин день: лучшие поздравления с именинами в СМС и открытках

Обладательницы этого имени имеют искренний характер и готовы прийти на помощь.

В то же время, Татьяны всегда достаточно эмоциональны, поэтому могут постоять не только за себя, но и своих близких. Они практичные, принципиальные и пытаются быть лидерами.

Святой покровительницей всех девушек и женщин с этим именем является древнеримская великомученица Татьяна.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках с днем ​​ангела Татьяны.

***

С днем Ангела-хранителя
Татьяну поздравляем!
Счастья бесконечного
И радости желаем.

Будь игривой и открытой
Чаще улыбайся.
Влюбляйся, весело живи
И миром наслаждайся!

***

Если скажут: Женщина сильная —
Татьяна, это о тебе!
Я хочу, чтоб была ты счастливою,
Чтоб добро воцарилось в судьбе!

В именины прими сердечные
Поздравления и признанья!
Радость пусть будет бесконечною,
Воплощая твои желанья!

***

Желаю быть от счастья пьяной
В день именин тебе, Татьяна,
Красивой самой оставайся,
Люби и чаще улыбайся,

Имей ты к жизни аппетит —
Пусть будет пусть любой открыт
Такой красавице, как ты,
Пусть исполняются мечты!

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