Верующие 25 января чтят память святой мученицы Татьяны. Она жила во II-III веках в Риме. Ее родители были христианами. Когда Татьяна стала совершеннолетней, то отказалась выходить замуж и решила посвятить свою жизнь церкви. Девушка в посте и молитве ухаживала за больными, помогала малоимущим и нуждающимся христианам.

Во время очередных гонений христиан, язычники схватили Татьяну. Они издевались над девушкой и заставляли и поклониться статуе языческого бога Аполлона.

Однако она выстояла и отказалась от поклонения. Когда язычники поняли, что их пытки не заставят Татьяну отречься от христианства, то ей отрубили голову мечом.

Именины: Илья, Петр, Татьяна, Макар.

Народные приметы на 25 января:

Если в Татьянин день хлеб хорошо поднимался, то у хозяев будет успешный и счастливый год.

Однако, если хлеб потрескается, то вас ждут серьезные испытания.

Если в этот день будет ветер и метель, то год будет неурожайным.

Если в этот день утро солнечное, то и весна будет ранней.

Читайте Церковный календарь на февраль 2021

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя ругать и ссориться.

Также нельзя отказывать в просьбах.

Запрещено заниматься уборкой и другими домашними делами.



Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.

Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат. Более того, именно в феврале мир отмечает самый романтичный праздник — День святого Валентина.