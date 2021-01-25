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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Татьянин день: какой праздник сегодня, 25 января

Верующие 25 января чтят память святой мученицы Татьяны. Она жила во II-III веках в Риме. Ее родители были христианами. Когда Татьяна стала совершеннолетней, то отказалась выходить замуж и решила посвятить свою жизнь церкви. Девушка в посте и молитве ухаживала за больными, помогала малоимущим и нуждающимся христианам.

Татьянин день: какой праздник сегодня, 25 января

Во время очередных гонений христиан, язычники схватили Татьяну. Они издевались над девушкой и заставляли и поклониться статуе языческого бога Аполлона.

Однако она выстояла и отказалась от поклонения. Когда язычники поняли, что их пытки не заставят Татьяну отречься от христианства, то ей отрубили голову мечом.

Именины: Илья, Петр, Татьяна, Макар.

Народные приметы на 25 января:

  • Если в Татьянин день хлеб хорошо поднимался, то у хозяев будет успешный и счастливый год.
  • Однако, если хлеб потрескается, то вас ждут серьезные испытания.
  • Если в этот день будет ветер и метель, то год будет неурожайным.
  • Если в этот день утро солнечное, то и весна будет ранней.
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Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя ругать и ссориться.
  • Также нельзя отказывать в просьбах.
  • Запрещено заниматься уборкой и другими домашними делами.

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.

Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат. Более того, именно в феврале мир отмечает самый романтичный праздник — День святого Валентина.

Фото: Depositphotos

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