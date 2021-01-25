Верующие 25 января чтят память святой мученицы Татьяны. Она жила во II-III веках в Риме. Ее родители были христианами. Когда Татьяна стала совершеннолетней, то отказалась выходить замуж и решила посвятить свою жизнь церкви. Девушка в посте и молитве ухаживала за больными, помогала малоимущим и нуждающимся христианам.
Во время очередных гонений христиан, язычники схватили Татьяну. Они издевались над девушкой и заставляли и поклониться статуе языческого бога Аполлона.
Однако она выстояла и отказалась от поклонения. Когда язычники поняли, что их пытки не заставят Татьяну отречься от христианства, то ей отрубили голову мечом.
Именины: Илья, Петр, Татьяна, Макар.
Народные приметы на 25 января:
- Если в Татьянин день хлеб хорошо поднимался, то у хозяев будет успешный и счастливый год.
- Однако, если хлеб потрескается, то вас ждут серьезные испытания.
- Если в этот день будет ветер и метель, то год будет неурожайным.
- Если в этот день утро солнечное, то и весна будет ранней.
Что нельзя делать в этот день:
- В этот день нельзя ругать и ссориться.
- Также нельзя отказывать в просьбах.
- Запрещено заниматься уборкой и другими домашними делами.
Календарь праздников на февраль
В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.
Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат. Более того, именно в феврале мир отмечает самый романтичный праздник — День святого Валентина.