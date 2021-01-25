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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Украину накроют дожди: прогноз погоды на 25 января (КАРТА)

В Украине в понедельник, 25 января, синоптики прогнозируют сильные дожди.

pogoda

В западных регионах ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура днем 0°…5°, ночью 0°…3°.

На Севере и Востоке Украины пройдут дожди. Днем 4°…5°, ночью 1°…4°.

В центральных областях синоптики прогнозируют осадки. Столбики термометров днем покажут 6°…9°, ночью 3°…5°.

Жителям южных регионов стоит приготовиться к достаточно теплой погоде, хоть и с дождями. Воздух днем прогреется до 10°, а ночью до 5°.

Погода на 25 января 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

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Прогноз погоды на февраль

В феврале 2021 года синоптики прогнозируют умеренные морозы. Последний месяц зимы будет снежным, временами возможен снег с дождем.

Подробный прогноз погоды на февраль 2021 смотрите на Фактах ICTV.

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