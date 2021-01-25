Как выбрать wi-fi роутер

Сегодня Wi-Fi роутер является неотъемлемой частью квартиры жителей мегаполиса. Наряду с проводными аналогами они выполняют свою основную задачу — раздают интернет. Главное отличие состоит в том, что при использовании роутера можно легко и быстро получить беспроводной доступ к интернету с любого устройства в вашей квартире.

Сегодня в магазинах представлены роутеры различных брендов, таких как: TP-Link, D-Link, ASUS, Xiaomi и ZyXEL Keenetic. При таком количестве вариантов выбор роутера может стать непростой задачей.

Факты ICTV расскажут, на какие параметры стоит обратить внимание и как правильно выбрать Wi-Fi роутер для вашего дома.