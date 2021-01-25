Как выбрать wi-fi роутер

Узнайте требования провайдера к маршрутизатору
Для того, чтобы узнать требования провайдера к маршрутизатору, есть два способа:
- Позвонить в поддержку провайдера;
- Зайти на сайт провайдера и самостоятельно найти там инструкции по настройке оборудования.
Основные критерии при выборе роутера
При выборе роутера стоит обратить внимание на три основных характеристики:
- скорость;
- частота;
- радиус охвата.
Если вам просто нужен инструмент для раздачи Wi-Fi для телефона или ноутбука, то вам подойдет стандартный роутер с двумя антеннами и небольшой площадью покрытия.
Сегодня в магазинах представлены роутеры различных брендов. Для такого варианта подойдут роутеры компании TP-Link.
Средняя цена для таких роутеров составляет тысячу гривен.
Если роутер необходим для подключения сразу всей бытовой техники, такой как телевизор, приставка или принтер, то вам необходимо обратить внимание на более мощные модели, например, с большим количеством мощных антенн или же двухдиапазонные роутеры.
Средняя цена для таких роутеров: 3 — 5 тысяч грн.
Двухдиапазонный роутер и его преимущества
Двухдиапазонный роутер работает по принципу обычного маршрутизатора. Главное отличие такого роутера состоит в том, что он может транслировать сразу две Wi-Fi сети.
Многие бытовые устройства работают на частоте 2.4 ГГц, и роутер не является исключением. Это может формировать помехи в работе техники в квартире.
Двухдиапазонный роутер может раздавать Wi-Fi на стандартной частоте 2.4ГГц, но также он может транслировать сеть на частоте 5ГГц.
Таким образом, при использовании двухдиапазонного роутера можно обеспечить стабильную работу Wi-Fi соединения и получить более высокую скорость интернета по Wi-Fi.
Цена таких маршрутизаторов зависит от модели. В среднем двухдиапазонные роутеры стоят от 1 500 до 3 тысяч гривен.
Способ подключения к интернету типа WAN
Порт WAN — это сетевой кабель, благодаря которому роутер получает доступ в интернет. Этот порт есть в каждом роутере, и его тип должен быть совместим с типом подключения, что предоставляет провайдер.
Обычно они поддерживают два варианта соединения с интернетом:
- DSL — для соединения с телефонной линией с помощью модема;
- Ethernet — самый распространенный интерфейс для подключения роутера непосредственно к кабелю провайдера.
При таком способе подключения к интернету ваш провайдер прокладывает в дом обычный сетевой кабель, который необходимо напрямую подключить к роутеру.
Скорость WAN- и LAN-портов
Каждый маршрутизатор имеет определенный индекс скорости Wi-Fi сети. Стандартная скорость портов LAN и WAN до 100 Мбит/с, в более продвинутых роутерах может достигать до 1000 Мбит/с.
В основном скорость обмена данными зависит от типа LAN-портов. Они и создают локальную сеть. Таких типов два:
- Fast Ethernet обеспечивает скорость до 100 Мбит/с.
- Gigabit Ethernet — до 1 Гбит/с.
Количество антенн на Wi-Fi роутере
Скорость беспроводной сети напрямую зависит от количества антенн на Wi-Fi роутере.
Предельная скорость Wi-Fi в стандарте 802.11n для модели с одной антенной составляет 150 Мбит/с.
С двумя антеннами она составит уже 300 Мбит/с, а с тремя — 450 Мбит/с.
Таким образом, при большом количестве антенн на вашем роутере, скорость вашей беспроводной сети будет увеличиваться.