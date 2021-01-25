Як обрати стиглий ананас за виглядом
Під час покупки уважно огляньте ананас. Хороший плід середнього чи великого розміру матиме овальну форму. Плодоніжка буде сухою, а султан — густим, довжиною близько 10-12 см.
Зверніть увагу на загальний стан поверхні плода — якісний буде твердим, пружним і рельєфним. Від покупки плоду зі зморшками та видимими тріщинами краще відмовитися.
Жовтий колір шкірки говорить про його стиглість, зелений — про те, що ананас ще не дозрів, а бурий сигналізує про те, що плід вже зіпсувався.
Великі точки на стиглому ананасі (так звані вічка) будуть жовто-коричневими, а кінчики — злегка підсохлими. Борозенки між ними — темно-зеленими чи коричневими.
Як обрати ананас на дотик
Не бійтеся взяти ананас в руки і як слід помацати. Якщо він стиглий, то буде твердим і пружним. Коли ви натиснете на його вічка, вони протиснуться і тут же повернуться на місце.
Якщо при натисканні на плоді залишаються вм’ятини, значить, він почав псуватися. І навпаки — якщо ви відчуваєте, що плід занадто твердий, значить, він ще не дозрів.
Якщо ананас занадто легкий, це може свідчити про те, що він вже псується. Він міг просто залежатися на полиці магазину та почати сохнути, а значить і втрачати вагу. В такому випадку краще не ризикувати та пошукати інший фрукт.
До речі, визначити якість ананаса можна, злегка постукавши по ньому, як це роблять із кавуном. Глухий і порожній звук говорить про перезрілу та висохлу м’якіть фрукта.
Яким має бути султан ананаса
Султан — один із головних індикаторів якості ананаса. У стиглого й соковитого фрукта будуть темно-зелені пагони з підсохлими кінчиками. Яскраво-зелений султан свідчить про незрілий плід із сухою і жорсткою м’якоттю. Якщо листя вже побуріло — плід перезрів або зіпсувався.
Обираючи ананас, спробуйте акуратно “прокрутити” верхівку або висмикнути центральний листочок. У стиглого плода з соковитою м’якоттю із цим не буде труднощів. Якщо вийняти листочок складно, швидше за все, плід зелений. Купити його можна хіба що для подальшого дозрівання.
Брати з полиць магазину ананас без султана не радимо. Зазвичай у такий спосіб продавці ховають зіпсовані плоди.
Як повинен пахнути смачний ананас
Якщо ви хоч раз у житті їли смачний ананас, то навряд чи забудете його запах. Розпізнати стиглий плід допоможуть солодкі нотки.
Якщо відчуваєте аромат із нотками алкоголю або оцту, плід почав бродити. Якщо зовсім не має запаху, він ще зелений.
Як правильно зберігати ананас
Зберегти смак і всі корисні якості ананаса можна завдяки правильному його зберіганні.
Для цього залишайте його за температури +7..+9°С. За більш спекотних умов він зіпсується, за холодних — замерзне. Вологість понад 90% прискорить гниття плода.
За температури 20°С ананас може лежати до двох днів. Якщо вирішите залишити його в холодильнику, загорніть у папір і залиште в ньому отвори. Так продукт може зберігатися до двох тижнів.
Незрілий ананас у домашніх умовах можна зберігати тиждень. Для цього залиште кілька сантиметрів султана, а решту листя зріжте. Фрукт переверніть плодоніжкою вниз.
Очищений ананас також можна нарізати шматочками та покласти в холодильник, загорнувши у плівку чи пакет. Щоправда, так фрукт пролежить не більш трьох днів.
Зверніть увагу: якщо поруч з ананасом лежатимуть інші фрукти, він швидше зіпсується. Якщо ви, навпаки, намагаєтеся у такий спосіб прискорити дозрівання плоду, краще обкласти його з усіх боків яблуками та грушами.