Під час покупки уважно огляньте ананас. Хороший плід середнього чи великого розміру матиме овальну форму. Плодоніжка буде сухою, а султан — густим, довжиною близько 10-12 см.

Зверніть увагу на загальний стан поверхні плода — якісний буде твердим, пружним і рельєфним. Від покупки плоду зі зморшками та видимими тріщинами краще відмовитися.

Жовтий колір шкірки говорить про його стиглість, зелений — про те, що ананас ще не дозрів, а бурий сигналізує про те, що плід вже зіпсувався.

Великі точки на стиглому ананасі (так звані вічка) будуть жовто-коричневими, а кінчики — злегка підсохлими. Борозенки між ними — темно-зеленими чи коричневими.