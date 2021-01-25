Как выбрать увлажнитель воздуха

Какие бывают типы увлажнителей воздуха?
Существует три типа увлажнителей воздуха:
- традиционные;
- паровые;
- ультразвуковые.
Какие особенности традиционных увлажнителей воздуха?
Традиционные увлажнители воздуха увеличивают влажность с помощью холодного пара, который образует устройство, и специальным вентилятором выпускает наружу. Они дешевые, тратят мало энергии и безопасны для организма.
Какие особенности паровых увлажнителей воздуха?
Паровые увлажнители воздуха работают по принципу электрочайника. Они нагревают воду и образуют горячий пар, который поднимается вверх и опускается мелкими капельками на поверхности. Они повышают влажность в помещении достаточно быстро и эффективно. Но могут быть опасными — горячий пар при близком контакте с кожей может вызвать ожоги.
Какие особенности ультразвуковых увлажнителей воздуха?
Принцип работы таких увлажнителей заключается в том, что прибор превращает воду в туман с помощью ультразвуковых колебаний. А вентилятор разносит его уже по комнате. Однако у них есть значительный недостаток — прибор не способен очищать воду и может произвести вредную пыль и соли.
Какие бывают увлажнители по типу управления?
По типу управления увлажнители воздуха делятся на:
- электронные;
- механические;
- сенсорные.
На эти признаки можно ориентироваться только ради своего комфорта. Однако обычно от типа управления зависит цена и функционал устройства.
Какие бывают увлажнители воздуха по площади покрытия?
По площади покрытия увлажнители бывают:
- комнатные;
- для больших помещений;
- дорожные или портативные.
Площадь покрытия является очень важным признаком. И каждый тип нужно подбирать под определенное помещение. То есть если вы возьмете портативный увлажнитель и поставите его в комнате, то есть большая вероятность, что прибор не сможет увеличить влажность воздуха до надлежащего уровня.
Насколько шумным должен быть увлажнитель воздуха?
Прибор не должен создавать дискомфорт для вас и быть слишком шумным. Однако помните, что небольшое бульканье является нормой для увлажнителей воздуха.
Какие дополнительные функции, на которые стоит обратить внимание?
Кроме обычного образования пара или тумана, увлажнители могут очищать, охлаждать и нагревать воздух. Туда можно добавлять аромамасла. Он сам может иметь встроенные ароматические свойства. Но здесь важно обращать внимание на то, не вызовет ли это аллергии.
Также увлажнители воздуха могут иметь подсветку и выполнять функцию ночника, самостоятельно определять уровень влажности воздуха и увеличивать его при необходимости.
Дизайн увлажнителя воздуха можете выбрать на свой вкус, однако он не должен вызывать дискомфорт и мешать вам жить обычной жизнью.
Как поддерживать в надлежащем состоянии увлажнитель воздуха?
В прибор стоит заливать только дистиллированную воду. При выборе увлажнителя воздуха обращайте внимание на фильтры, можно ли их очищать и заменять.
Само устройство нужно хранить в чистоте. Ведь от этого зависит, не попадут ли в воздух какие-то вредные вещества и частицы.