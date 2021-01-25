В зимний период, особенно в отопительный сезон, довольно необходимыми и популярными становятся увлажнители в помещениях. Ведь то, что дает тепло в наших квартирах и домах, может высушивать воздух. А это влияет на наше здоровье и самочувствие.

Увлажнитель воздуха — это специальный климатический прибор, который в первую очередь предназначен для повышения влажности в помещении. Факты ICTV собрали для вас самые основные советы, как выбрать увлажнитель воздуха.