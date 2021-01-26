День ангела Нины 27 января: поздравления и значение имени

27 января все женщины с именем Нина отмечают День ангела.

В начале IV века Нина пришла из Палестины в Иверию (прежнее название Грузии, – Ред.) искать ризы Господни. Женщина несла в руках крест из виноградной лозы, который ей дала сама Дева Мария.

Молитвы святой Нины помогли бездетной семье садовника, у которого она остановилась, дождаться первенца.

С ее помощью в День Преображения Господня языческие идолы упали с горы, выздоровела грузинская царица Нана и прозрел царь Мириан.

Через тридцать лет подвижничества, 27 января 335 года, святая Нина умерла. С тех пор ее чтят как покровительницу Грузии.

Значение имени Нина

В латинском языке Нина имеет значение царственная, в греческом и языке древних шумеров – дама, в арабском – полезная, в грузинском – ласковая, на иврите – правнучка, в испанском – девочка.

Все, кто назван этим именем, – энергичные и трудолюбивые.

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Нины не витают в облаках и не мечтают о недостижимом. Они трезво оценивают свои силы и знают, чего ждать от жизни. С одной стороны, это помогает Нинам настойчиво добиваться желаемого, а с другой – делает их самолюбивыми и гордыми.

Женщины с именем Нина – очень хорошие и отзывчивые, никогда не отказывают в помощи. Часто этим могут злоупотреблять люди. С возрастом Нина учится чувствовать намерения людей, благодаря чему может вычислить, кто стремится воспользоваться ее добротой.

Девушки с этим именем всегда пытаются придерживаться своих принципов, но и не навязывают их другим.

Факты ICTV подготовили для вас поздравления с Днем ангела Нины. Воспользовавшись ими, вы сделаете именины виновниц торжества особенными.

Поздравление с Днем ангела Нины в прозе

Ниночка, с праздником! Желаю всегда чувствовать поддержку твоего ангела! Пусть он будет рядом ежесекундно! Здоровья крепкого, только хорошего настроения, успехов во всех начинаниях и исполнения всех желаний!

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Дорогая Нина, с Днем ангела тебя поздравляю! Пусть твоя святая заступница всегда оберегает тебя! Желаю тебе энергии, здоровья, улыбок, благополучия, любви, уюта и гармонии во всем!

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Нина, с Днем ангела тебя, дорогая! От всего сердца желаю, чтобы все добрые слова и поздравления, которые получишь сегодня, обязательно осуществились! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, чтобы ты всегда могла положиться на него! Ты достойна в этой жизни только лучшего, и я искренне тебе этого желаю!

Поздравление с Днем ангела Нины в СМС

Поздравляю тебя, Нина,

С именинами твоими.

Будь здоровой и любимой,

Будь красивой и счастливой.

Ангел пусть тебя хранит

От тревог, от бед, обид!

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С Днем святой Нины тебя поздравляю,

Счастья и здоровья крепкого желаю,

Пусть святая Нина тебе всегда поможет,

От беды избавит, радость приумножит!

Ведь у вас обеих сегодня именины,

Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!

* * *

Царское величие в имени твоем,

Отмечаешь именины ты январским днем,

Желаем тебе, Нина, здоровья и любви,

Пусть радостью и счастьем наполнятся дни,

Пусть вера в лучшее душу окрыляет,

И пусть святая Нина тебя оберегает!

* * *

Желаем нашей Нине

Прекрасно отметить именины.

В кругу друзей и близких быть

И жизнь счастливую прожить!

Пусть каждый день приносит смех,

Во всех делах пусть ждет успех,

Чтобы душа пела,

радость всем вокруг дарила!

Поздравление с Днем ангела Нины в открытках

Календарь государственных праздников на 2021 год

В 2021 году украинцы будут работать 250 дней, а отдыхать – 115. В календаре государственных праздников на 2021 год будет более десятка официальных праздничных дней.

Ознакомиться с календарем государственных праздников на 2021 год можно в материале Фактов ICTV.