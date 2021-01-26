День святого Валентина — когда празднуют и история

День святого Валентина или День влюбленных ежегодно отмечают 14 февраля. Этот праздник является международным, поэтому влюбленные пары во всем мире в этот день дарят друг другу подарки.

Праздник не отмечают на государственном уровне, поэтому выходной в этот день не предусмотрен.

В 2021 году День святого Валентина приходится на воскресенье, а локдаун уже не будет действовать, поэтому украинцы смогут отпраздновать День влюбленных полноценно.

История Дня святого Валентина

Существует две версии начала праздника. Одна из них рассказывает, что День святого Валентина назван в честь священника Валентина, который жил в Римской империи во времена Клавдия II Готского. Тогда император запретил заключать браки солдатам, поскольку, по мнению Клавдия, они мешали им воевать. Священник Валентин тайно взялся венчать солдат с любимыми, за что и попал в тюрьму.

Там он влюбился в дочь охранника и накануне своей казни, 14 февраля, написал ей письмо с признанием.

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По другой версии Валентин был целителем, лечившим людей от всех недугов. Именно из-за своего дара он попал в тюрьму, где один из охранников попросил Валентина исцелить его дочь. После того как девушка выздоровела, она влюбилась в целителя, а он в нее. И в день ​​своей казни, 14 февраля, письмом он сообщил ей о своей любви.

Именно из-за письма Валентина с признанием на День влюбленных принято дарить открытки, которые называют валентинками. А в 496 году папа римский Геласий I объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

В Европе День святого Валентина начали праздновать с XIII века, в США с 1777 года. В Украине День влюбленных — довольно новый праздник, но очень популярный.

В этот день своим вторым половинкам дарят валентинки с признаниями в любви и приятные подарки.

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 насчитывается 14 памятных дат. Главные из них — День святого Валентина (14 февраля), Сретение Господне (15 февраля).