PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Анастасія Керпань |

Электронная подпись, кабинет налогоплательщика: Минцифры готовит крупное обновление Дії

Минцифры запустит цифровые новинки в приложении Дія. Электронная подпись, регистрация бизнеса, налоговые услуги онлайн — эти и многие другие услуги станут доступными в смартфонах украинцев уже с апреля.

Электронная подпись, кабинет налогоплательщика: Минцифры готовит крупное обновление Дії

Что нового? ⠀

  1. Дія ID. Каждый сможет получить электронную подпись за несколько кликов. Подпись позволит получать административные и финансовые услуги онлайн.
  2. Изменение места регистрации онлайн (самая популярная услуга в Украине, по словам министра цифровой трансформации). В конце 2020 года было принято постановление, которое внедрило проект по регистрации и снятии с регистрации места проживания в электронном формате в рамках эксперимента.
  3. Строительные онлайн-услуги — начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.
  4. Автоматическая регистрация услуг для ФОП онлайн.
  5. Электронный больничный. Теперь больничный можно будет получить в электронном формате.
  6. Налоговые онлайн-услуги. Кабинет налогоплательщика теперь в приложении Дія.

— И это не все. Не всё же сразу раскрывать, — прокомментировал Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины.

Государство и я

Презентация бренда и концепции приложения состоялась 27 сентября 2019 года в Киеве. Тогда Дія — Государство и Я — анонсировали как портал, который сможет собрать в одном электронном окне все государственные услуги для граждан и бизнеса. С тех пор разработчики успели выпустить обновление — Дія 2.0, которое за первые десять дней установили более миллиона пользователей.

Источник: FEDOROV

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх