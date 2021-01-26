Минцифры запустит цифровые новинки в приложении Дія. Электронная подпись, регистрация бизнеса, налоговые услуги онлайн — эти и многие другие услуги станут доступными в смартфонах украинцев уже с апреля.

Что нового? ⠀

Дія ID. Каждый сможет получить электронную подпись за несколько кликов. Подпись позволит получать административные и финансовые услуги онлайн. Изменение места регистрации онлайн (самая популярная услуга в Украине, по словам министра цифровой трансформации). В конце 2020 года было принято постановление, которое внедрило проект по регистрации и снятии с регистрации места проживания в электронном формате в рамках эксперимента. Строительные онлайн-услуги — начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3. Автоматическая регистрация услуг для ФОП онлайн. Электронный больничный. Теперь больничный можно будет получить в электронном формате. Налоговые онлайн-услуги. Кабинет налогоплательщика теперь в приложении Дія.

— И это не все. Не всё же сразу раскрывать, — прокомментировал Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины.

Государство и я

Презентация бренда и концепции приложения состоялась 27 сентября 2019 года в Киеве. Тогда Дія — Государство и Я — анонсировали как портал, который сможет собрать в одном электронном окне все государственные услуги для граждан и бизнеса. С тех пор разработчики успели выпустить обновление — Дія 2.0, которое за первые десять дней установили более миллиона пользователей.

Источник: FEDOROV