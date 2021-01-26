Chrome теперь будет игнорировать оповещения во время демонстрации экрана. Вскоре функция станет доступной для всех учетных записей, но есть возможность по желанию включить вручную уже сейчас.

Почти каждый оказывался в ситуации, когда раздражающее или даже личное оповещение Chrome отвлекало его и коллег от презентации во время видео-звонка. Браузер решил эту проблему.

Ранее Google уже убрал оповещения во время демонстрации в Google Meet.

Читайте Как изменить язык браузера Google Chrome

Обновление распространяется среди пользователей Google и должно охватить практически всех в течение ближайших трех дней. Если вы уже хотите попробовать функцию, то можете сделать это по ссылке — chrome://flags/#mute-notifications-during-screen-share.

Суть функции очень проста: браузер просто скроет содержание входящих уведомлений Chrome и Google Chat, если такое появится при совместном использовании экрана.

Вы сможете видеть, откуда пришло оповещание, но содержание сообщений будет скрыто. Когда вы закончите презентацию, будут отображаться все скрытые уведомления.

— Лучшая конфиденциальность при совместном использовании экрана с помощью приглушенных веб-уведомлений, — обещают в Google.

Для этой функции нет административного контроля. Уведомления, которые будут скрываться, включают в себя сообщения из чата Google, электронной почты и других сторонних веб-сайтов.

Как заблокировать уведомления от всех сайтов:

Сначала откройте новую вкладку Chrome на компьютере. Справа вверху нажмите значок , выберите Настройки. Найдите раздел Конфиденциальность и безопасность и нажмите Настройки сайта. Выберите кнопку Уведомления. Теперь можете заблокировать сообщения.

История поисковых запросов в Google

Запросы в Google могуть быть конфиденциальными и личными. Историю этих запросов используют сервисы для сбора данных. Если вы не хотите, чтобы информация попала в посторонние руки, надо регулярно удалять поисковые запросы в системе.

Как безопасно удалить историю поиска в Google, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Google