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Факты / Lifestyle
Анастасія Керпань |

Google не будет показывать оповещения во время демонстрации экрана

Chrome теперь будет игнорировать оповещения во время демонстрации экрана. Вскоре функция станет доступной для всех учетных записей, но есть возможность по желанию включить вручную уже сейчас.

Google не будет показывать оповещения во время демонстрации экрана

Почти каждый оказывался в ситуации, когда раздражающее или даже личное оповещение Chrome отвлекало его и коллег от презентации во время видео-звонка. Браузер решил эту проблему.

Ранее Google уже убрал оповещения во время демонстрации в Google Meet.

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Обновление распространяется среди пользователей Google и должно охватить практически всех в течение ближайших трех дней. Если вы уже хотите попробовать функцию, то можете сделать это по ссылке — chrome://flags/#mute-notifications-during-screen-share.

Суть функции очень проста: браузер просто скроет содержание входящих уведомлений Chrome и Google Chat, если такое появится при совместном использовании экрана.

Вы сможете видеть, откуда пришло оповещание, но содержание сообщений будет скрыто. Когда вы закончите презентацию, будут отображаться все скрытые уведомления.

— Лучшая конфиденциальность при совместном использовании экрана с помощью приглушенных веб-уведомлений, — обещают в Google.

Для этой функции нет административного контроля. Уведомления, которые будут скрываться, включают в себя сообщения из чата Google, электронной почты и других сторонних веб-сайтов.

Как заблокировать уведомления от всех сайтов:

  1. Сначала откройте новую вкладку Chrome на компьютере.
  2. Справа вверху нажмите значок Google добавил полезную функцию скрытых уведомлений а потім, выберите Настройки.
  3. Найдите раздел Конфиденциальность и безопасность и нажмите Настройки сайта.
  4. Выберите кнопку Уведомления.
  5. Теперь можете заблокировать сообщения.

История поисковых запросов в Google

Запросы в Google могуть быть конфиденциальными и личными. Историю этих запросов используют сервисы для сбора данных. Если вы не хотите, чтобы информация попала в посторонние руки, надо регулярно удалять поисковые запросы в системе.

Как безопасно удалить историю поиска в Google, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Google

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