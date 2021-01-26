Смартфоны линейки iPhone 12, а также устройства соединения и зарядки содержат элементы, которые могут препятствовать работе медицинских приборов и кардиостимуляторов.

Об этом предупредила клиентов американская компания Apple.

— iPhone 12 содержит магниты, а также компоненты и радиопередатчики, излучающие электромагнитные поля. Эти магниты и электромагнитные поля могут мешать работе медицинских устройств, — заявили в компании.

Также в заявлении отметили, что медицинские устройства, такие как имплантированные кардиостимуляторы и дефибрилляторы, могут содержать датчики, которые реагируют на магниты и радио при тесном контакте.

Apple рекомендует держать iPhone и аксессуары MagSafe на безопасном расстоянии от устройства (свыше 6 дюймов/15 см друг от друга или более 12 дюймов/30 см на беспроводной зарядке).

— Хотя все модели в линейке iPhone 12 содержат больше магнитов, чем предыдущие, не ожидается, что они составляют больший риск магнитных помех для медицинских устройств, — добавили в компании.

iPhone 12

20 ноября в Украине начались продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 mini стоит 22 999 грн, а вот цены iPhone 12 Pro Max начинаются от 41 999 грн за версию на 128 ГБ памяти.

Источник: Apple