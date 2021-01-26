Ежегодно 26 января все страны отмечают Международный день таможенника. Это профессиональный праздник сотрудников таможенных служб.

Этот праздник утвердили в 1983 году в честь 30-летия со дня первого собрания Всемирной таможенной организации (ВТО).

Сейчас ВТО объединяет 183 государства. Украина стала членом организации в 1992 году. Около 75% государств — развивающиеся страны.

Этот день уже 38 лет напоминает общественности о важности таможни. 26 января 2021 года Международный день таможенника будет посвящен теме выхода из кризиса, вызванного коронавирусом. Организация призывает поддержать различные предприятия путем формирования системы глобальной цепочки поставок и укрепления сотрудничества.

Поздравления с Международным днем таможенника

На таможне всё спокойно,

Ведь таможенник не спит.

Непрестанно и достойно

За законностью блюдет.

Контрабанда не проскочит,

В документах — всё путем.

И не спит ни днем, ни ночью

Наш таможенный дозор.

День таможенника красным

Не учтен в календаре,

Хоть труд сложен и опасен,

Очень нужен он стране.

***

Поздравляю с Днем таможни,

Пусть успех будет в труде,

Чтоб работалось не сложно,

И в почете будь везде,

Контрабанду в раз разнюхай,

Охраняй страны кордон,

И зарплатою огромной

Будь серьезно удивлен!

***

Проходит так легко и просто

Пусть на таможне вся работа!

В карьере я желаю роста,

Пускай жизнь будет слаще меда!

Пусть все рабочие денечки

Сопровождает лишь успех!

Пусть будут деньги в кошелечке,

Чтоб к целям не было помех!

***

На таможне круглый год

Служба верная идет,

И без пауз, остановок

Все идет по протоколу,

Все работники таможни

Деликатны, осторожны,

Наблюдательны и строги,

Не пропустят, чтоб в дорогу

Груз опасный полетел,

Не допустят беспредел.

Уваженье вам и слава,

И удача вам в награду

Будет каждому дана,

О вас помнит вся страна!

***

На таможне не до шуток,

Тут проверки и досмотр.

Отдыхать? Да ни минуты!

Дел полно — невпроворот!

Но сегодня праздник важный,

Мы спешим поздравить вас.

Подождёт контроль багажный

И начальников приказ.

Вам желаем дней спокойных,

Ясных, солнечных всегда.

Частых премий вам внезапных,

И свершений дел достойных.

***

Ни грабительская банда,

Ни продуктов контрабанда

Не пройдут через границу,

Там таможенник таится.

Запрещённые предметы —

Алкоголь, ружьё, кастеты

Обнаружит он в два счёта,

Это же его работа.

Всем таможенникам — сил,

Каждый день чтоб добрым был,

Пассажиры уважали,

И доходы возрастали!

***

С Днем таможенника нынче

Поздравляем дружно вас,

Контрафакт и контрабанду

Видит пусть ваш зоркий глаз.

Сил желаю и здоровья,

В личной жизни понимания,

Будет счастье пусть огромным,

Вдохновляет пусть призвание.

Праздники в феврале 2021

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