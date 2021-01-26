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Юлія Захарченко |

Международный день таможенника 2021: лучшие поздравления в стихах и СМС

Ежегодно 26 января все страны отмечают Международный день таможенника. Это профессиональный праздник сотрудников таможенных служб.

Международный день таможенника 2021: лучшие поздравления в стихах и СМС

Этот праздник утвердили в 1983 году в честь 30-летия со дня первого собрания Всемирной таможенной организации (ВТО).

Сейчас ВТО объединяет 183 государства. Украина стала членом организации в 1992 году. Около 75% государств — развивающиеся страны.

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Этот день уже 38 лет напоминает общественности о важности таможни. 26 января 2021 года Международный день таможенника будет посвящен теме выхода из кризиса, вызванного коронавирусом. Организация призывает поддержать различные предприятия путем формирования системы глобальной цепочки поставок и укрепления сотрудничества.

Поздравления с Международным днем таможенника

На таможне всё спокойно,
Ведь таможенник не спит.
Непрестанно и достойно
За законностью блюдет.

Контрабанда не проскочит,
В документах — всё путем.
И не спит ни днем, ни ночью
Наш таможенный дозор.

День таможенника красным
Не учтен в календаре,
Хоть труд сложен и опасен,
Очень нужен он стране.

***

Поздравляю с Днем таможни,

Пусть успех будет в труде,

Чтоб работалось не сложно,

И в почете будь везде,

Контрабанду в раз разнюхай,

Охраняй страны кордон,

И зарплатою огромной

Будь серьезно удивлен!

***

Проходит так легко и просто
Пусть на таможне вся работа!
В карьере я желаю роста,
Пускай жизнь будет слаще меда!

Пусть все рабочие денечки
Сопровождает лишь успех!
Пусть будут деньги в кошелечке,
Чтоб к целям не было помех!

***

На таможне круглый год
Служба верная идет,
И без пауз, остановок
Все идет по протоколу,

Все работники таможни
Деликатны, осторожны,
Наблюдательны и строги,
Не пропустят, чтоб в дорогу
Груз опасный полетел,
Не допустят беспредел.

Уваженье вам и слава,
И удача вам в награду
Будет каждому дана,
О вас помнит вся страна!

***

На таможне не до шуток,
Тут проверки и досмотр.
Отдыхать? Да ни минуты!
Дел полно — невпроворот!

Но сегодня праздник важный,
Мы спешим поздравить вас.
Подождёт контроль багажный
И начальников приказ.

Вам желаем дней спокойных,
Ясных, солнечных всегда.
Частых премий вам внезапных,
И свершений дел достойных.

***

Ни грабительская банда,
Ни продуктов контрабанда
Не пройдут через границу,
Там таможенник таится.

Запрещённые предметы —
Алкоголь, ружьё, кастеты
Обнаружит он в два счёта,
Это же его работа.

Всем таможенникам — сил,
Каждый день чтоб добрым был,
Пассажиры уважали,
И доходы возрастали!

***

С Днем таможенника нынче
Поздравляем дружно вас,
Контрафакт и контрабанду
Видит пусть ваш зоркий глаз.

Сил желаю и здоровья,
В личной жизни понимания,
Будет счастье пусть огромным,
Вдохновляет пусть призвание.

Праздники в феврале 2021

В феврале 2021 года в календаре праздников будет много праздничных дат. Например, 14 февраля в мире будут отмечать День Святого Валентина. В этот день важно уделить внимание своим возлюбленным.

Также 19 февраля начнется Великий пост. А с 24 февраля на территории Украины будут отмечать Масленицу.

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