Ежегодно 26 января все страны отмечают Международный день таможенника. Это профессиональный праздник сотрудников таможенных служб.
Этот праздник утвердили в 1983 году в честь 30-летия со дня первого собрания Всемирной таможенной организации (ВТО).
Сейчас ВТО объединяет 183 государства. Украина стала членом организации в 1992 году. Около 75% государств — развивающиеся страны.
Этот день уже 38 лет напоминает общественности о важности таможни. 26 января 2021 года Международный день таможенника будет посвящен теме выхода из кризиса, вызванного коронавирусом. Организация призывает поддержать различные предприятия путем формирования системы глобальной цепочки поставок и укрепления сотрудничества.
Поздравления с Международным днем таможенника
На таможне всё спокойно,
Ведь таможенник не спит.
Непрестанно и достойно
За законностью блюдет.
Контрабанда не проскочит,
В документах — всё путем.
И не спит ни днем, ни ночью
Наш таможенный дозор.
День таможенника красным
Не учтен в календаре,
Хоть труд сложен и опасен,
Очень нужен он стране.
***
Поздравляю с Днем таможни,
Пусть успех будет в труде,
Чтоб работалось не сложно,
И в почете будь везде,
Контрабанду в раз разнюхай,
Охраняй страны кордон,
И зарплатою огромной
Будь серьезно удивлен!
***
Проходит так легко и просто
Пусть на таможне вся работа!
В карьере я желаю роста,
Пускай жизнь будет слаще меда!
Пусть все рабочие денечки
Сопровождает лишь успех!
Пусть будут деньги в кошелечке,
Чтоб к целям не было помех!
***
На таможне круглый год
Служба верная идет,
И без пауз, остановок
Все идет по протоколу,
Все работники таможни
Деликатны, осторожны,
Наблюдательны и строги,
Не пропустят, чтоб в дорогу
Груз опасный полетел,
Не допустят беспредел.
Уваженье вам и слава,
И удача вам в награду
Будет каждому дана,
О вас помнит вся страна!
***
На таможне не до шуток,
Тут проверки и досмотр.
Отдыхать? Да ни минуты!
Дел полно — невпроворот!
Но сегодня праздник важный,
Мы спешим поздравить вас.
Подождёт контроль багажный
И начальников приказ.
Вам желаем дней спокойных,
Ясных, солнечных всегда.
Частых премий вам внезапных,
И свершений дел достойных.
***
Ни грабительская банда,
Ни продуктов контрабанда
Не пройдут через границу,
Там таможенник таится.
Запрещённые предметы —
Алкоголь, ружьё, кастеты
Обнаружит он в два счёта,
Это же его работа.
Всем таможенникам — сил,
Каждый день чтоб добрым был,
Пассажиры уважали,
И доходы возрастали!
***
С Днем таможенника нынче
Поздравляем дружно вас,
Контрафакт и контрабанду
Видит пусть ваш зоркий глаз.
Сил желаю и здоровья,
В личной жизни понимания,
Будет счастье пусть огромным,
Вдохновляет пусть призвание.
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