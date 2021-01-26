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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Международный день таможенника: какой праздник 26 января

26 января в мире отмечают Международный день таможенника, а верующие чтят память мучеников Ермила и Стратоника Сингидонських.

Международный день таможенника: какой праздник 26 января

Святой Ермил был дьяконом города Сингидон. За христианскую веру он был осужден на заточение. Святого долго пытали, но он не отрекся от веры, за что его утопили в реке Дунай.

26 января День ангела отмечают: Петр, Ефим, Яков, Максим, Афанасий, Никифор, Ермил.

Народные приметы на 26 января:

  • Если лес трещит, то мороз продержится еще долго.
  • Если лес шумит, ожидается снег и оттепель.
  • Круг вокруг луны — к метели.
  • Кошка мордочку прячет — к морозу, лижет лапу — к солнечной погоды, по половицам катается — к теплу.
  • Кошка скребет когтями пол — к метели, стену — к ненастью.
  • Котик вверх животом ложится и потягивается — к теплу.
  • Кошка села на подоконник и смотрит в окно — к оттепели.
  • Собака лежит, свернувшись калачиком, — к холодам, вытянулась — к теплу.
  • Слабая тяга в печи — к теплу, сильная — к морозу.
  • Синица у окна щебечет — к ранней весне.
  • Кто в этот день подаст семь подаяний, тому простятся семь грехов.

Что нельзя делать 26 января:

  • Сны увиденные в ночь с 25 на 26 января, а также днем 26 января — пустые, не стоит придавать им значения.
  • Кто на Ярема рядом с кошкой заснет, то ум потеряет. Поэтому нельзя спать в постели с животным.
  • А если обидеть животное, семь лет удачи не видать.

Календарь праздников на февраль

Месяц февраль пестрит разнообразными праздниками. В календаре на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому украинцы не получат дополнительных выходных.

Однако, в феврале почти во всем мире отмечают один из самых романтических праздников — День святого Валентина.

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