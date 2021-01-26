26 января в мире отмечают Международный день таможенника, а верующие чтят память мучеников Ермила и Стратоника Сингидонських.
Святой Ермил был дьяконом города Сингидон. За христианскую веру он был осужден на заточение. Святого долго пытали, но он не отрекся от веры, за что его утопили в реке Дунай.
26 января День ангела отмечают: Петр, Ефим, Яков, Максим, Афанасий, Никифор, Ермил.
Народные приметы на 26 января:
- Если лес трещит, то мороз продержится еще долго.
- Если лес шумит, ожидается снег и оттепель.
- Круг вокруг луны — к метели.
- Кошка мордочку прячет — к морозу, лижет лапу — к солнечной погоды, по половицам катается — к теплу.
- Кошка скребет когтями пол — к метели, стену — к ненастью.
- Котик вверх животом ложится и потягивается — к теплу.
- Кошка села на подоконник и смотрит в окно — к оттепели.
- Собака лежит, свернувшись калачиком, — к холодам, вытянулась — к теплу.
- Слабая тяга в печи — к теплу, сильная — к морозу.
- Синица у окна щебечет — к ранней весне.
- Кто в этот день подаст семь подаяний, тому простятся семь грехов.
Что нельзя делать 26 января:
- Сны увиденные в ночь с 25 на 26 января, а также днем 26 января — пустые, не стоит придавать им значения.
- Кто на Ярема рядом с кошкой заснет, то ум потеряет. Поэтому нельзя спать в постели с животным.
- А если обидеть животное, семь лет удачи не видать.
Календарь праздников на февраль
Месяц февраль пестрит разнообразными праздниками. В календаре на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому украинцы не получат дополнительных выходных.
Однако, в феврале почти во всем мире отмечают один из самых романтических праздников — День святого Валентина.