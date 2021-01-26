26 января в мире отмечают Международный день таможенника, а верующие чтят память мучеников Ермила и Стратоника Сингидонських.

Святой Ермил был дьяконом города Сингидон. За христианскую веру он был осужден на заточение. Святого долго пытали, но он не отрекся от веры, за что его утопили в реке Дунай.

26 января День ангела отмечают: Петр, Ефим, Яков, Максим, Афанасий, Никифор, Ермил.

Народные приметы на 26 января:

Если лес трещит, то мороз продержится еще долго.

Если лес шумит, ожидается снег и оттепель.

Круг вокруг луны — к метели.

Кошка мордочку прячет — к морозу, лижет лапу — к солнечной погоды, по половицам катается — к теплу.

Кошка скребет когтями пол — к метели, стену — к ненастью.

Котик вверх животом ложится и потягивается — к теплу.

Кошка села на подоконник и смотрит в окно — к оттепели.

Собака лежит, свернувшись калачиком, — к холодам, вытянулась — к теплу.

Слабая тяга в печи — к теплу, сильная — к морозу.

Синица у окна щебечет — к ранней весне.

Кто в этот день подаст семь подаяний, тому простятся семь грехов.

Что нельзя делать 26 января:

Сны увиденные в ночь с 25 на 26 января, а также днем 26 января — пустые, не стоит придавать им значения.

Кто на Ярема рядом с кошкой заснет, то ум потеряет. Поэтому нельзя спать в постели с животным.

А если обидеть животное, семь лет удачи не видать.

Календарь праздников на февраль

Месяц февраль пестрит разнообразными праздниками. В календаре на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому украинцы не получат дополнительных выходных.

Однако, в феврале почти во всем мире отмечают один из самых романтических праздников — День святого Валентина.