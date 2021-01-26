Xiaomi перезапустили Mi 10 с новым Snapdragon 870

Ранее Qualcomm официально запустила флагманский процессор Snapdragon 870. Впоследствии Mi 10, известный как флагман 2020 года, получил новую версию без изменений внешности и конфигурации, но с обновленным ядром — процессором Snapdragon 870.

По словам известного в Китае инсайдера Digital Chat Station, улучшенная версия Xiaomi Mi 10 официально уже запущена. Корпорация пока не подтвердила информацию и не объявила об официальной пресс-конференции.

Ранее в Xiaomi сообщили о снижении цен на все версии прошлогоднего флагманского смартфона Xiaomi Mi 10. Желающие смогут приобрести стандартную версию, оснащенную 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти за $525.

— Этот флагман до сих пор не имеет недостатков, Xiaomi планирует продавать этот смартфон еще целый год, — заявил Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi.

Основная частота ядра Snapdragon 870 модернизирована до 3,2 ГГц, его текущие показатели уступают лишь современному флагманскому Snapdragon 888.

Что касается других аспектов, то новая версия Mi 10 также будет оснащена памятью LPDDR5, хранилищем UFS3.0, WIFI 6 и другими технологиями. Эти аппаратные параметры все еще можно назвать флагманской конфигурацией.

Ожидается, что цена на обновленную версию Mi 10 будет составлять примерно $540.

Mi 10

Флагманская линейка смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro была представлена ​​на презентации 27 марта 2020. Xiaomi Mi 10 оснащен 6,6-дюймовым экраном AMOLED, разрешением Full HD + с частотой обновления изображения до 90 Гц и фронтальной камерой на 20 Мп, четверной основной камерой на 108 Мп.

Источник: Mydrivers