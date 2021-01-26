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Факты / Lifestyle
Марія Степанюк |

Стали известны имена первых туристов, которые отправятся на МКС на Crew Dragon

Американская частная компания Axiom Space назвала имена первых космических туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию ​​(МКС) на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Космос

В первую в истории миссию с экипажем, который будет полностью состоять из частных клиентов, войдут:

  • Майкл Лопес-Алегриа — бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom;
  • Ларри Коннор — американский инвестор и бизнесмен;
  • Марк Пати — канадский инвестор и филантроп;
  • Эйтан Стиббе — израильский инвестор и филантроп;

Лопес-Алегриа станет командиром экипажа. Ожидается, что на борту МКС туристы совершат ряд исследовательских проектов. Срок их пребывания на орбите составит около восьми суток.

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Запуск миссии Ax-1 станет возмен не раньше января 2022 года. Однако эти сроки не являются окончательными.

SpaceX вывела на орбиту рекордное количество спутников

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с рекордным количеством спутников в рамках миссии Transporter-1.

Всего на борту ракете находились 143 спутники 133 коммерческих и государственных спутника, а также 10 аппаратов Starlink. Запуск ракеты-носителя пришлось отложить на один день из-за неблагоприятных погодных условий.

Источник: Axiom Space

Фото: Depositphotos

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