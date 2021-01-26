Американская частная компания Axiom Space назвала имена первых космических туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию ​​(МКС) на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

В первую в истории миссию с экипажем, который будет полностью состоять из частных клиентов, войдут:

Майкл Лопес-Алегриа — бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom;

Ларри Коннор — американский инвестор и бизнесмен;

Марк Пати — канадский инвестор и филантроп;

Эйтан Стиббе — израильский инвестор и филантроп;

The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled. Commander Michael López-Alegría Mission Pilot Larry Connor Mission Specialist Mark Pathy Mission Specialist Eytan Stibbe Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj — Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021

Лопес-Алегриа станет командиром экипажа. Ожидается, что на борту МКС туристы совершат ряд исследовательских проектов. Срок их пребывания на орбите составит около восьми суток.

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Запуск миссии Ax-1 станет возмен не раньше января 2022 года. Однако эти сроки не являются окончательными.

SpaceX вывела на орбиту рекордное количество спутников

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с рекордным количеством спутников в рамках миссии Transporter-1.

Всего на борту ракете находились 143 спутники 133 коммерческих и государственных спутника, а также 10 аппаратов Starlink. Запуск ракеты-носителя пришлось отложить на один день из-за неблагоприятных погодных условий.

Источник: Axiom Space