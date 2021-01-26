Американская частная компания Axiom Space назвала имена первых космических туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon компании SpaceX.
В первую в истории миссию с экипажем, который будет полностью состоять из частных клиентов, войдут:
- Майкл Лопес-Алегриа — бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom;
- Ларри Коннор — американский инвестор и бизнесмен;
- Марк Пати — канадский инвестор и филантроп;
- Эйтан Стиббе — израильский инвестор и филантроп;
The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled.
Commander Michael López-Alegría
Mission Pilot Larry Connor
Mission Specialist Mark Pathy
Mission Specialist Eytan Stibbe
Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj
— Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021
Лопес-Алегриа станет командиром экипажа. Ожидается, что на борту МКС туристы совершат ряд исследовательских проектов. Срок их пребывания на орбите составит около восьми суток.
Запуск миссии Ax-1 станет возмен не раньше января 2022 года. Однако эти сроки не являются окончательными.
SpaceX вывела на орбиту рекордное количество спутников
Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с рекордным количеством спутников в рамках миссии Transporter-1.
Всего на борту ракете находились 143 спутники 133 коммерческих и государственных спутника, а также 10 аппаратов Starlink. Запуск ракеты-носителя пришлось отложить на один день из-за неблагоприятных погодных условий.
Источник: Axiom Space