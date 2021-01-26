Бывший посол США в Марокко Марк Гинсберг и его некоммерческая организация Coalition for a Safer Web (Коалиция безопасного интернета, — Ред.) требуют через суд удалить приложение Telegram из магазина Google Play.

Гинсберг отмечает, что Telegram используют для угроз и координации насильственных действий на почве расизма. Особенно часто это стало происходить после убийства афроамериканца Джорджа Флойда и инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена.

6 января, после беспорядков в Капитолии США, Google удалил из своего магазина социальную сеть Parler, поскольку большинство ее пользователей поддержали насилие.

— Google не предпринял никаких мер, вроде тех, которые были приняты против Parler, чтобы заставить Telegram усовершенствовать свои правила модерации контента, — говорится в иске Гинсберга.

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В организации утверждают, что некоторые пользователи Telegram призвали других не участвовать в протестах в поддержку 45-го президента Дональда Трампа, а организовывать атаки по всей стране. Кроме того, приложение используют для продажи наркотиков.

Гинсберг обвиняет Telegram в содействии распространению идей антисемитизма. Он утверждает, что, являясь евреем, дважды становился целью покушений по причине своих религиозных взглядов.

Ранее Гинсберг и Coalition for a Safer Web подавали похожий иск к Apple. Истцы требовали, чтобы компания удалила Telegram с Apple Store.

Они считают, что приложение используют для распространения экстремистских высказываний, которые спровоцировали штурм Капитолия.

Согласно иску, Apple должны блокировать учетные записи и удалять сообщения пользователей, которые распространяют оскорбительные суждения.