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Факты / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |
Как выбрать мультиварку

Как выбрать мультиварку

Мультиварка — это многофункциональный бытовой прибор, который помогает сэкономить ваше время во время готовки. С его помощью можно легко и быстро приготовить всевозможные блюда.

Этот прибор может варить, жарить, печь, тушить, готовить на пару, а также разогревать готовые блюда и поддерживать их в горячем состоянии. Все, что нужно сделать, это подготовить продукты и выбрать режим, а дальше она все сделает за вас.

Факты ICTV расскажут, как выбрать качественную мультиварку для дома и на какие детали нужно обратить внимание при покупке.

Типи мультиварок

За принципом приготування страв мультиварки можна поділити на дві категорії:

  • стандартні мультиварки

Процес готування відбувається в результаті дії високої температури та природного атмосферного тиску. Їхня особливість полягає в тому, що під час готування їх можна відкривати, щоб додати потрібний інгредієнт.

  • скороварки

Принцип роботи цих приладів полягає в тому, що кришка герметично закрита під час приготування їжі. Завдяки цьому вона не випускає пару, що збільшує тиск усередині самої чаші.

Використовуючи таку скороварку, всі продукти слід завантажити перед запуском, і відкрити її лише по завершенні роботи.

Об’єм чаші

Об’єм чаші — це один із головних параметрів, на який слід звернути увагу під час вибору мультиварки.

Стандартний об’єм чаші становить 5 літрів. Однак зараз можна обирати мультиварки з об’ємом, який підійде саме вам.

Об’єм чаші у мультиварці необхідно обирати залежно від кількості людей, для яких готуватимуть.

Таким чином для однієї людини чудово підійде чаша з об’ємом 2-3 літри. Для сім’ї з 3-4 осіб варто звернути увагу на чаші об’ємом 4-5 літрів.

Для більшої кількості людей варто купувати мультиварки, в яких об’єм чаші перебуватиме в діапазоні від 6 до 10 літрів.

Потужність мультиварки

Оптимальна потужність мультиварки для щоденного використання в середньому становить 700 — 900 Вт.

Однак виділяють три види потужності  мультиварки:

  • Мінімальна

Потужність таких мультиварок становить 400 — 600 Вт. Зазвичай це мультиварки з об’ємом чаші до 3 літрів. Такий варіант чудово підійде для однієї людини.

  • Середня

У таких мультиварок потужність становить 800 — 900 Вт. Мультиварки з такою потужністю вважаються найпопулярнішими. Саме вони є найкращим варіантом для невеликої сім’ї з 2-4 осіб.

  • Висока

Потужність таких мультиварок становить 1000 — 1500 Вт. Мультиварка такого типу  готує страви значно швидше, але водночас споживає набагато більше електроенергії.

Режими приготування в мультиварці

Мультиварка — це багатофункціональний пристрій, який може виконувати одразу декілька функцій.

Виділяють 7 основних режимів роботи мультиварки:

  • Варіння — базовий режим будь-якої мультиварки, що дає змогу варити як м’ясо чи рибу, так і овочі;
  • Суп — режим, який використовують під час приготування зазначеної страви. Його основна відмінність від варіння полягає в тому, що цей режим потребує більше часу на готування;
  • Готування на пару — цей режим працює за принципом пароварки, тим самим замінюючи її;
  • Смаження — базовий режим, в якому страви готуються як у пательні. Його зручність полягає в тому, що їжу можна як смажити, так і тушкувати;
  • Каша / Гречка / Рис — базовий режим, створений для приготування гарнірів;
  • Плов — режим для приготування класичного плову;
  • Тушкування — ідеальний режим для приготування дієтичних страв;
  • Випічка — режим, створений для приготування пирогів, шарлоток або пиріжків;
  • Дитяче харчування — режим для приготування страв для дітей. Особливість цього режиму полягає в тому, що процес приготування відбувається на невисоких температурах, що дає змогу зберегти корисні властивості продуктів;
  • Йогурт — зазвичай цей режим використовують для приготування кисломолочних продуктів.

Безпечність використання мультиварки

У наш час мультиварки оснащені захисними механізмами, які гарантують безпеку їх використання. До них належать:

  • функція зменшення тиску за необхідності;
  • датчик, що контролює тиск всередині мультиварки;
  • механізм герметичного закриття кришки;

Таким чином мультиварка не почне роботу, доки кришка не буде щільно закрита.

  • регулювання внутрішньої температури, що дає змогу захистити страву від переварювання;
  • автоматичне відключення від мережі, яке активується в разі проблем з електрикою або перегріву пристрою.

Догляд за мультиваркою

Щоб мультиварка добре працювала, за нею необхідно правильно доглядати. Для цього існує перелік рекомендацій, яких слід дотримуватися:

  • після кожного приготування їжі необхідно мити чашу, кришку та парову ємність;
  • під час готування не можна використовувати залізне кухонне приладдя;
  • мити мультиварку можна тільки після того, як вона повністю охолола;
  • після миття чаші її необхідно ретельно витерти до сухого стану паперовим або кухонним рушником;
  • зовнішній бік мультиварки необхідно протирати вологою губкою;
  • перед підключенням мультиварки до електромережі необхідно переконатися, що місцева напруга мережі відповідає напрузі, зазначеній у табличці на мультиварці.

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