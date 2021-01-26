За принципом приготування страв мультиварки можна поділити на дві категорії:

стандартні мультиварки

Процес готування відбувається в результаті дії високої температури та природного атмосферного тиску. Їхня особливість полягає в тому, що під час готування їх можна відкривати, щоб додати потрібний інгредієнт.

скороварки

Принцип роботи цих приладів полягає в тому, що кришка герметично закрита під час приготування їжі. Завдяки цьому вона не випускає пару, що збільшує тиск усередині самої чаші.

Використовуючи таку скороварку, всі продукти слід завантажити перед запуском, і відкрити її лише по завершенні роботи.