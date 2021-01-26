Типи мультиварок
За принципом приготування страв мультиварки можна поділити на дві категорії:
- стандартні мультиварки
Процес готування відбувається в результаті дії високої температури та природного атмосферного тиску. Їхня особливість полягає в тому, що під час готування їх можна відкривати, щоб додати потрібний інгредієнт.
- скороварки
Принцип роботи цих приладів полягає в тому, що кришка герметично закрита під час приготування їжі. Завдяки цьому вона не випускає пару, що збільшує тиск усередині самої чаші.
Використовуючи таку скороварку, всі продукти слід завантажити перед запуском, і відкрити її лише по завершенні роботи.
Об’єм чаші
Об’єм чаші — це один із головних параметрів, на який слід звернути увагу під час вибору мультиварки.
Стандартний об’єм чаші становить 5 літрів. Однак зараз можна обирати мультиварки з об’ємом, який підійде саме вам.
Об’єм чаші у мультиварці необхідно обирати залежно від кількості людей, для яких готуватимуть.
Таким чином для однієї людини чудово підійде чаша з об’ємом 2-3 літри. Для сім’ї з 3-4 осіб варто звернути увагу на чаші об’ємом 4-5 літрів.
Для більшої кількості людей варто купувати мультиварки, в яких об’єм чаші перебуватиме в діапазоні від 6 до 10 літрів.
Потужність мультиварки
Оптимальна потужність мультиварки для щоденного використання в середньому становить 700 — 900 Вт.
Однак виділяють три види потужності мультиварки:
- Мінімальна
Потужність таких мультиварок становить 400 — 600 Вт. Зазвичай це мультиварки з об’ємом чаші до 3 літрів. Такий варіант чудово підійде для однієї людини.
- Середня
У таких мультиварок потужність становить 800 — 900 Вт. Мультиварки з такою потужністю вважаються найпопулярнішими. Саме вони є найкращим варіантом для невеликої сім’ї з 2-4 осіб.
- Висока
Потужність таких мультиварок становить 1000 — 1500 Вт. Мультиварка такого типу готує страви значно швидше, але водночас споживає набагато більше електроенергії.
Режими приготування в мультиварці
Мультиварка — це багатофункціональний пристрій, який може виконувати одразу декілька функцій.
Виділяють 7 основних режимів роботи мультиварки:
- Варіння — базовий режим будь-якої мультиварки, що дає змогу варити як м’ясо чи рибу, так і овочі;
- Суп — режим, який використовують під час приготування зазначеної страви. Його основна відмінність від варіння полягає в тому, що цей режим потребує більше часу на готування;
- Готування на пару — цей режим працює за принципом пароварки, тим самим замінюючи її;
- Смаження — базовий режим, в якому страви готуються як у пательні. Його зручність полягає в тому, що їжу можна як смажити, так і тушкувати;
- Каша / Гречка / Рис — базовий режим, створений для приготування гарнірів;
- Плов — режим для приготування класичного плову;
- Тушкування — ідеальний режим для приготування дієтичних страв;
- Випічка — режим, створений для приготування пирогів, шарлоток або пиріжків;
- Дитяче харчування — режим для приготування страв для дітей. Особливість цього режиму полягає в тому, що процес приготування відбувається на невисоких температурах, що дає змогу зберегти корисні властивості продуктів;
- Йогурт — зазвичай цей режим використовують для приготування кисломолочних продуктів.
Безпечність використання мультиварки
У наш час мультиварки оснащені захисними механізмами, які гарантують безпеку їх використання. До них належать:
- функція зменшення тиску за необхідності;
- датчик, що контролює тиск всередині мультиварки;
- механізм герметичного закриття кришки;
Таким чином мультиварка не почне роботу, доки кришка не буде щільно закрита.
- регулювання внутрішньої температури, що дає змогу захистити страву від переварювання;
- автоматичне відключення від мережі, яке активується в разі проблем з електрикою або перегріву пристрою.
Догляд за мультиваркою
Щоб мультиварка добре працювала, за нею необхідно правильно доглядати. Для цього існує перелік рекомендацій, яких слід дотримуватися:
- після кожного приготування їжі необхідно мити чашу, кришку та парову ємність;
- під час готування не можна використовувати залізне кухонне приладдя;
- мити мультиварку можна тільки після того, як вона повністю охолола;
- після миття чаші її необхідно ретельно витерти до сухого стану паперовим або кухонним рушником;
- зовнішній бік мультиварки необхідно протирати вологою губкою;
- перед підключенням мультиварки до електромережі необхідно переконатися, що місцева напруга мережі відповідає напрузі, зазначеній у табличці на мультиварці.