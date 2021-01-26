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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Опять снегопад: прогноз погоды на 26 января (КАРТА)

В Украине во вторник, 26 января, синоптики прогнозируют снегопады практически на всей территории страны.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

В западных регионах ожидаются снегопады. Температура 1° …- 1°, ночью 1° …- 1°.

На юге и востоке Украины пройдут дожди. Днем 4° … 6°, ночью 2° … 4°.

В центральных областях синоптики прогнозируют снег с дождем. Столбики термометров днем покажут 2° … 4°, ночью 1° … 3°.

Жителям северных регионов стоит приготовиться к достаточно теплой погоды, хотя и с дождями. Воздух днем прогреется до 4°, а ночью до 2°.

Погода на 26 января 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды на февраль

В феврале 2021 года синоптики прогнозируют умеренные морозы. Последний месяц зимы будет снежным, временами возможен снег с дождем.

Подробный прогноз погоды на февраль 2021 смотрите на Фактах ICTV.

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