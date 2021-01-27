Билл Гейтс нашел способ бороться с будущими пандемиями. Для этого он предложил еженедельно тестировать пятую часть человечества — примерно 1,5 млрд.

Речь идет о создании системы распознавания опасных инфекций и подготовке резервов медицинского персонала, который сможет встать на передовую в борьбе с новыми угрозами.

В ежегодном письме от Фонда Билла и Мелинды Гейтс миллиардер призвал богатые страны инвестировать десятки миллиардов долларов для коллективной подготовки к следующей пандемии после Covid-19.

— Чтобы предотвратить повторные трудности прошлого года, готовность к пандемии следует воспринимать столь серьезно, как мы воспринимаем угрозу войны, — написал Гейтс.

Билл уверен, что миру нужны масштабные глобальные усилия в подготовке к предстоящим пандемиям, в частности инвестирование миллиардов в научное развитие, массовые испытания, глобальная система оповещения о пандемии и группа тех, кто первыми отреагирует на инфекционные заболевания.

Пророк Билл Гейтс

В 2015 году миллиардер в своем выступлении на TED предупреждал мир о возможной угрозе пандемии. Основатель Microsoft предусматривал: если в последующие несколько десятилетий что-то и сможет убить больше 10 млн человек, то, скорее всего, это будет высокозаразный вирус, а не война. Не гранатометы, а микробы. За эти слова предпринимателя обвиняли в распространении вируса Covid-19.

Источник: Forbes