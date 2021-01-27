Государственная авиационная служба Украины опубликовала список с перечнем стран, в которые украинцы смогут летать на отдых в летний сезон.

Список утвердила Государственная авиационная служба Украины. Авиакомпании получат разрешения на выполнение чартерных программ по этим направлениям.

В перечень вошли: Египет, Греция, Грузия, Израиль, Доминикана, Шри-Ланка, Италия, Испания, Турция, Таиланд, Мальдивская Республика, ОАЭ, Албания, Болгария, Кипр, Черногория, Тунис и другие.

Полный список стран в документе:

Согласно документу, в страны из перечня позволят выполнения чартерных рейсов в летний сезон 2021 года Международной ассоциации воздушного транспорта (англ. IATA) без ограничения частоты выполнения рейсов для авиакомпаний, которые получат соответствующие разрешения.

Куда полететь на отдых

Коронавирус повлиял на все сферы нашей жизни, особенно на досуг и отдых. Из-за карантина многие страны закрыли свои границы для туристов.

Согласно данным в системе бронирований, украинцы все же предпочитают отдыхать в Египте. За ним следует Танзания и туры в ОАЭ.

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Источник: Госавиаслужба