День ангела Нины 27 января: поздравления и значение имени

27 января все женщины с именем Нина отмечают День ангела.
В начале IV века Нина пришла из Палестины в Иверию (прежнее название Грузии, – Ред.) искать ризы Господни. Женщина несла в руках крест из виноградной лозы, который ей дала сама Дева Мария.
Молитвы святой Нины помогли бездетной семье садовника, у которого она остановилась, дождаться первенца.
С ее помощью в День Преображения Господня языческие идолы упали с горы, выздоровела грузинская царица Нана и прозрел царь Мириан.
Через тридцать лет подвижничества, 27 января 335 года, святая Нина умерла. С тех пор ее чтят как покровительницу Грузии.
Значение имени Нина
В латинском языке Нина имеет значение царственная, в греческом и языке древних шумеров – дама, в арабском – полезная, в грузинском – ласковая, на иврите – правнучка, в испанском – девочка.
Все, кто назван этим именем, – энергичные и трудолюбивые.
Нины не витают в облаках и не мечтают о недостижимом. Они трезво оценивают свои силы и знают, чего ждать от жизни. С одной стороны, это помогает Нинам настойчиво добиваться желаемого, а с другой – делает их самолюбивыми и гордыми.
Женщины с именем Нина – очень хорошие и отзывчивые, никогда не отказывают в помощи. Часто этим могут злоупотреблять люди. С возрастом Нина учится чувствовать намерения людей, благодаря чему может вычислить, кто стремится воспользоваться ее добротой.
Девушки с этим именем всегда пытаются придерживаться своих принципов, но и не навязывают их другим.
Факты ICTV подготовили для вас поздравления с Днем ангела Нины. Воспользовавшись ими, вы сделаете именины виновниц торжества особенными.
Поздравление с Днем ангела Нины в прозе
Ниночка, с праздником! Желаю всегда чувствовать поддержку твоего ангела! Пусть он будет рядом ежесекундно! Здоровья крепкого, только хорошего настроения, успехов во всех начинаниях и исполнения всех желаний!
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Дорогая Нина, с Днем ангела тебя поздравляю! Пусть твоя святая заступница всегда оберегает тебя! Желаю тебе энергии, здоровья, улыбок, благополучия, любви, уюта и гармонии во всем!
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Нина, с Днем ангела тебя, дорогая! От всего сердца желаю, чтобы все добрые слова и поздравления, которые получишь сегодня, обязательно осуществились! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, чтобы ты всегда могла положиться на него! Ты достойна в этой жизни только лучшего, и я искренне тебе этого желаю!
Поздравление с Днем ангела Нины в СМС
Поздравляю тебя, Нина,
С именинами твоими.
Будь здоровой и любимой,
Будь красивой и счастливой.
Ангел пусть тебя хранит
От тревог, от бед, обид!
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С Днем святой Нины тебя поздравляю,
Счастья и здоровья крепкого желаю,
Пусть святая Нина тебе всегда поможет,
От беды избавит, радость приумножит!
Ведь у вас обеих сегодня именины,
Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!
* * *
Царское величие в имени твоем,
Отмечаешь именины ты январским днем,
Желаем тебе, Нина, здоровья и любви,
Пусть радостью и счастьем наполнятся дни,
Пусть вера в лучшее душу окрыляет,
И пусть святая Нина тебя оберегает!
* * *
Желаем нашей Нине
Прекрасно отметить именины.
В кругу друзей и близких быть
И жизнь счастливую прожить!
Пусть каждый день приносит смех,
Во всех делах пусть ждет успех,
Чтобы душа пела,
радость всем вокруг дарила!
Поздравление с Днем ангела Нины в открытках
Календарь государственных праздников на 2021 год
В 2021 году украинцы будут работать 250 дней, а отдыхать – 115. В календаре государственных праздников на 2021 год будет более десятка официальных праздничных дней.
Ознакомиться с календарем государственных праздников на 2021 год можно в материале Фактов ICTV.