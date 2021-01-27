В городе Ханчжоу, Китай, оцифровали носы собак. Отныне в городе будет работать система распознавания носов домашних любимцев.

Для этого надо загрузить специальное приложение от компании Alibaba, сделать фото, после чего животное получит цифровое удостоверение. Такой сервис позволит идентифицировать собаку, если она потеряется.

Отпечаток носа так же уникален, как и отпечатки пальцев у человека. Такая идентификация гораздо безопаснее чипирования, поскольку травмировать таким образом собаку почти невозможно.

В Ханчжоу живет около 100 тыс. собак, большинство из которых незарегистрированны. Такой шаг предполагает, что удостоверения позволят не только быстрее находить потерянных животных, а и наказывать безответственных хозяев.

— С помощью идентификации домашнего животного по отпечатку носа мы можем создать файл для застрахованного любимца, чтобы точно подтвердить его личность, — Ян Ран, генеральный директор компании ChongAiWangGuo, которая разрабатывала технологию совместно с Институтом передовых технологий Шэньчжэня.

Сейчас технология точная на 98%. Компания планирует улучшить этот показатель как минимум до 99%.

Чипирование домашних любимцев

Такая идентификация животных предусматривает размещение под кожу животного микрочипа с 15-значным номером. Этот номер является уникальным и закрепляется за любимцем на всю жизнь. Чипировать можно всех: собак, кошек, с/х животных. Сейчас перевезти домашнего любимца без чипа невозможно.

Источник: ChinaDaily