Гороскоп на неделю ♈, с 25 по 31 января 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Два важных астрологических события на этой неделе — 28 января, полнолуние во Льве, в 21.16 по киевскому времени и разворот Меркурия в ретроградное движение (с 30 января по 21 февраля в знаке Водолей). Цель ретроградного Меркурия — сделать людей терпеливее. В этот период возникают задержки при подписании документов и соглашений, в получении информации или знаний. Чаще ломается техника.

Неожиданные визиты и звонки, порой, неприятные, события и проблемы прошлого, напоминают о себе. Для здоровья период повышенной опасности – спазмы и судороги могут появиться впервые, перепады давления, проблемы с нервной системой. Усиливается угроза аварий, несчастных случаев, травм, ожогов.

Полнолуние во Льве и плюс-минус день до и после, способствует самовыражению, задает тон на ближайшие две недели. В полнолуние 28 января, можно завершить многие дела.

Это полнолуние принесет вдохновение, многие почувствуют вкус к жизни. Любовь, семья и творчество помогают обрести уверенность. В этот день вы можете получить ответы на многие вопросы, если обратитесь к своему подсознанию.

Также в это время многие будут драматически выражать свои чувства, люди эмоционально открыты, романтичны. Даже у стеснительных людей появится желание оказаться в центре внимания.

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Во время этого полнолунию могут завершиться отношения, которые себя исчерпали. Однако за этим последует новая влюбленность. В этот период люди более чувствительны к комплиментам.

Гороскоп для Овнов

В течение недели возникают неожиданные недоразумения и неприятные изменения на работе. Сильная нервозность и раздражительность приводит к перевозбуждению нервной системы и проблемам с сердцем. Это мешает эффективной работе, которая требует дисциплины и выдержки. Подобные проблемы возникают только у тех, кто стремится к свободе действий любой ценой, но отрицает ответственность за свои поступки. Те, кто способен контролировать свое эмоциональное состояние, смогут избежать многих неприятностей.

Гороскоп для Тельцов

Этот период будет особенно эмоциональным. Может назреть необходимость разрыва старых отношений и построения новых. Если проблема есть, то события этой недели поставят точку. Вопросы алиментов или наследства, а также имущественные или финансовые дела снова станут актуальными. В социальной сфере все благоприятно. Вы можете получить понимание, поддержку, похвалу от вышестоящих, появятся возможности для карьерного роста. Удачный период для решения юридических вопросов, длительных командировок и путешествий.

Гороскоп для Близнецов

Может проявиться интерес к тайным наукам, исследованиям, при этом, возможны беспочвенные тревоги, сильные переживания, страхи, если вам есть что скрывать. Старайтесь спокойно реагировать на замечания в свой адрес, хотя в конце января это сделать очень сложно. Вы будете остро реагировать на любые неприятности или проблемы, будете бросаться из крайности в крайность, в попытке найти выход из создавшееся ситуации.

Гороскоп для Раков

В ближайшее время произойдет много неожиданных событий. Полнолуние может оказывать влияние на любые взаимоотно­шения, в которые вы вовлечены. Это полнолуние связывает два знака – Водолей и Лев, символизирует дилемму свобода-близость, затрагивающую романтические связи. Являются ли существующие отношения эмоционально удовлетворяющими для вас или пришло время их завершить?

Гороскоп для Львов

Вас ожидает насыщенная событиями неделя. Вы сможете проявить творческие способности, закрыть важные вопросы. В этот период эмоции и желание их выразить возьмет верх, а разум и логика останутся на второстепенных позициях. Если вы уже вовлечены в любовные взаимоотношения, ваши чувства будут более интенсивными. Вам трудно скрыть то, что вы чувствуете. Кроме того, вам будет трудно сохранить взаимоотношения в тайне.

Гороскоп для Дев

Эта неделя для вас – период самоутверждения, появятся возможности отстоять свою точку зрения и укрепить жизненную позицию. Уже существующие союзы и совместные предприятия почувствуют прилив новой энергии и энтузиазм партнерских отношений. Взаимоотношения на всех уровнях станут более интенсивными. Активизируется ментальная деятельность, готовность к решительным действиям, находятся простые решения сложных проблем. Ускоренный ритм и увеличившийся объем информации, могут ухудшить самочувствие.

Гороскоп для Весов

Обстоятельства помогут завершить коллективную работу, у вас может пропасть интерес к какой-то группе людей, захочется закончить какие-либо социальные взаимоотношения. В то же время появится возможность найти единомышленников и достичь целей, возложив на себя дополнительную ответственность и обязанности. Может появиться работа в интернете, какой-то сетевой бизнес, или окончание одного дела и начало другого. Это хорошая возможность продемонстрировать свою работу, получить финансовое вознаграждение.

Гороскоп для Скорпионов

В это период внутреннее беспокойство приводит к ошибкам, следствием которых могут быть финансовые потери. Возможны убытки из-за поспешных действий, рискуете потерять деньги или источник заработка. Лучше не планировать на этот период перелеты, дальние поездки, спортивные соревнования. Сведите к минимуму вероятность конфликтных ситуаций, по возможности, не садитесь за руль. Окружающие могут говорить вам, что у вас слишком большие требования к жизни. Ваше желание в обязательном порядке улучшить свое положение, не даст результатов в течение этой недели.

Гороскоп для Стрельцов

У вас появляется множество срочных дел и вопросов, которые требуют немедленного решения. Количество встреч и контактов в это время значительно возрастает. Хорошее время для решения юридических вопросов, оформления документов и других важных бумаг. Активизируются темы образования, повышения квалификации, расширения мировоззрения. В центре внимания будут далекие путешествия и ваш духовный мир. Станет вопрос завершения отношений с зарубежными партнерами или их переход на новый уровень.

Гороскоп для Козерогов

События недели могут затронуть темы общих финансов, наследства, трансформационных процессов, а также вопросы, связанные с кризисом. Возможно, вам захочется пересмотреть или объединить финансовый капитал, совершить крупную покупку. Могут возникнуть вопросы, связанные с налогами или страховками. Неудачное время, чтобы брать в долг, оформлять ипотеку. Также может быть завершение какой-то ситуации, связанной с деньгами, которая слишком долго не могла разрешиться.

Гороскоп для Водолеев

Активизируется деловые и романтические взаимоотношения. Появляется желание самоутвердиться, испытать себя и свои силы, занять доминирующее положение, быть главным действующим лицом в любой ситуации. С 30 января ваши личные интересы и цели потребуют глубокого анализа и переосмысления. Если вы хотите воспользоваться преимуществами позитивного потенциала этого периода, продемонстрируйте свою силу и решимость, работайте эффективнее, проявляйте великодушие по отношению к окружающим. Все это поможет вам добиться личных целей и привлечет тех, на кого вы хотите произвести впечатление.

Гороскоп для Рыб

Этот период может дать вам силы избавиться от вредных привычек. Подходящее время для изменения режима питания, урегулирования периодов сна и отдыха. Активизируются кармические вопросы, вам захочется погрузиться в себя. Другие люди практически всегда неправильно понимают вас, поэтому завершение месяца может быть сложным. Развитие своих творческих способностей, поможет избежать депрессии и позволит понять себя. Возможно, раскроются какие-то секреты партнера или конкурента, происходит переосмысление отношений.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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