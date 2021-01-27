Криклий прокомментировал протесты моряков против реформы подтверждения квалификации

Министерство инфраструктуры не планирует отменять реформу системы дипломирования моряков, несмотря на протесты.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своей странице в Facebook в ответ на требования со стороны митингующих, прозвучавшие в ходе протестов против коррупции в сфере дипломирования моряков 25 января.

— Подтверждение стажа по записи в послужной книге моряка – это не реформа, а перераспределение коррупционных потоков от инспекции в крюинги. Потому что запись легко подделать, нет реестров, позволяющих верифицировать такую информацию, – подчеркнул министр.

Криклий также заявил, что с уважением относится к конституционному праву на протест, если на него действительно выходят моряки.

По словам министра, Мининфраструктуры видит реформу системы дипломирования моряков следующим образом:

— ликвидация коррумпированной инспекции;

— внедрение автоматизированной системы тестирования моряков без участия человека-экзаменатора;

— CES (общепринятая в мире система тестирования моряков) как основа тестовой системы;

— полноценная работа электронного кабинета моряка.

Министр также отметил, что решение о ликвидации инспекции дипломирования моряков оспаривают в суде по иску бывшего сотрудника.

В Одессе моряки перекрыли трассу на Киев

В Одессе 25 января моряки вышли на акцию протеста против коррупции в сфере дипломирования работников морского транспорта. Они перекрыли трассу сообщением Одесса-Киев.

По словам моряков, каждые пять лет они должны обновлять сертификаты или повышать квалификацию, но самостоятельно сдать тесты невозможно, и приходится давать взятку от $3 до $8 тыс. В ином случае их не пустят на рейс.

Моряки выступают за отставку министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, а также исполняющего обязанности главы Госслужбы морского и речного транспорта Украины Андрея Глазкова.